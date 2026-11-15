Spoleto, premiata la poesia del modicano Domenico Pisana al concorso nazionale “Spoleto Calling 2026”

SPOLETO, 15 Novembre 2026 – Si è svolta questo pomeriggio a Spoleto, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale, la cerimonia di premiazione del Concorso Letterario Nazionale “Spoleto Calling 2026”. L’evento, che gode del patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Spoleto, si è tenuto alla presenza delle giurie tecniche, degli organizzatori e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Nella rosa dei cinque finalisti selezionati per l’edizione di quest’anno, incentrata sul tema “Il futuro tra poco”, la lirica inedita di Domenico Pisana, modicano, dal titolo “Sconnessi nella connessione” si è aggiudicata un meritatissimo quarto posto.

A ritirare il riconoscimento per conto dell’autore è stato Pippo Di Vita, figura poliedrica del panorama culturale e civile che affianca all’impegno sindacale – in qualità di Consigliere Nazionale dello SNADIR-FGU (Sindacato Nazionale Autonomo Docenti di Religione) e Coordinatore Regionale dello SNADIR per l’Umbria – un’intensa attività di poeta e saggista. Tra le sue pubblicazioni si distingue il volume storico-memoriale “Mafia e antimafia. Dai personaggi alle persone”, opera dedicata alla memoria civile del Paese e alle storie umane celate dietro ai grandi eventi.

«Ringrazio sentitamente l’amico Pippo Di Vita per la sua preziosa disponibilità nel rappresentarmi – ha dichiarato Domenico Pisana – così come esprimo la mia gratitudine alla Giuria, presieduta dal poeta, scrittore e docente universitario Alfonso Russi, consulente tecnico per conto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, per aver inserito il mio testo tra i finalisti di questa importante rassegna nazionale».

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