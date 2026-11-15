Modica e le 100 chiese: le ricerche di Nino Sparacino sull’antica Chiesa di Santa Maria di Trapani

Saro Cannizzaro

Prosegue il prezioso lavoro di ricerca e documentazione storica del fotoreporter Nino Sparacino, impegnato a riportare alla luce le tracce degli edifici sacri scomparsi della città. Questa volta l’obiettivo si concentra sul luogo esatto in cui sorgeva l’antica Chiesa di Santa Maria di Trapani, un edificio oggi non più esistente poiché demolito e trasformato nel tempo in abitazione privata.

Secondo la ricostruzione topografica effettuata da Sparacino, l’edificio sacro si trovava in contrada Trapani, precisamente in via San Giuliano, a poca distanza dall’omonimo ponte.

A testimoniare l’antica destinazione d’uso dell’immobile restano pochi ma significativi indizi storici e materiali: “Come riportato dallo storico Carrafa, della struttura originaria non sopravvive che l’architrave, dimezzato per ricavarne un balcone – spiega Sparacino – . Sul prospetto, a cuspide, campeggiava una croce in pietra scolpita sullo stile di quella gerosolimitana, poi rinvenuta nei pressi dell’edificio. Su alcuni blocchi recuperati nelle vicinanze si leggevano ancora i frammenti epigrafici “chiesa”, “della chiesa” e “Pietro”. L’iscrizione completa doveva presumibilmente recitare: “Chiesa succursale della chiesa di San Pietro”.

Nel cortile dell’attuale proprietà privata sono tuttora visibili ampie nicchie scavate nella parete del costone roccioso, un elemento architettonico che conferma ulteriormente la natura originaria del luogo di culto.

“Il patrimonio più prezioso legato a questa chiesa scomparsa è tuttavia giunto fino a noi. Sull’altare maggiore era, infatti, collocata una pregevole statua marmorea della Madonna di Trapani, che lo storico F.L. Belgiorno attribuisce — pur senza assoluta certezza — al celebre scultore Francesco Laurana (nato ad Aurana nel 1430 e morto ad Avignone nel 1502)”.

Attivo in Sicilia tra il 1467 e il 1471, Laurana realizzò nell’isola diverse celebri Madonne con Bambino. Dopo la demolizione della chiesa di contrada Trapani, l’opera venne traslata ed è oggi custodita e visibile all’interno della Chiesa Madre di San Pietro, subito a destra rispetto all’ingresso principale, a perpetua memoria di un pezzo di storia modicana che continua a vivere attraverso l’arte.

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