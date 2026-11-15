Esame di maturità per il Modica Calcio: oggi la difficile trasferta sul campo della Vibonese

MODICA, 15 Novembre 2026 – Il Modica Calcio è atteso oggi pomeriggio da uno degli impegni più probativi e affascinanti della sua stagione. Per la 12ª giornata del campionato di Serie D (Girone I), i rossoblù iblei scendono in campo allo stadio “Luigi Razza” per affrontare la corazzata Vibonese, con fischio d’inizio fissato per le 14:30.Una sfida sulla carta complessa ma affrontata dai modicani con la consapevolezza nei propri mezzi, alimentata soprattutto dalle ultime settimane positive.

La formazione di casa della Vibonese si presenta all’appuntamento forte di una classifica d’alta quota e di un ruolino di marcia che la vede stabilmente nelle zone nobili del girone (terza a quota 21 punti), determinata a sfruttare il fattore casalingo. Dal canto suo, il Modica arriva in terra calabrese cavalcando un’onda di fiducia, rinvigorito dal recente e perentorio 5-1 rifilato al Licata in campionato e dal buon momento vissuto anche in Coppa Italia Serie D. Gli uomini di mister Filippo Raciti vogliono dare continuità di risultati per allontanarsi dalle zone calde della graduatoria e confermare i progressi visti sul piano del gioco e del carattere, trascinati dalle giocate di elementi chiave come l’attaccante Ariel Reinero e blindati tra i pali da Alejo Romano.

La marcia di avvicinamento alla gara è stata segnata anche da note extracampo: a seguito del provvedimento emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia, è stata, infatti, disposta la chiusura del settore ospiti con divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Ragusa. Una decisione che priverà la squadra del calore organizzato dei propri sostenitori sugli spalti del “Razza”. Nonostante l’assenza fisica del pubblico amico, la squadra sa di avere un’intera città alle spalle pronta a sostenere i colori rossoblù da lontano. Per chi non è potuto partire, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale Vibonese Web Tv. Il fischio d’inizio si avvicina: per il Modica è il momento di scendere in campo con coraggio, testa e cuore per cercare l’impresa lontano dalle mura amico.

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