Da una splendida gita culturale a Modica a un’odissea ferroviaria: la disavventura di trenta visitatori di Vittoria

MODICA / DONNAFUGATA, 15 Novembre 2026 – Doveva essere una giornata interamente dedicata alla bellezza, alla cultura e alle eccellenze del territorio ibleo, ma per un gruppo di circa trenta cittadini di Vittoria si è trasformata in un’odissea serale sui binari delle ferrovie siciliane.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Italia Nostra – diretta dall’insegnante Maria Arangio con la collaborazione dell’insegnante Katia Angeloni – prevedeva una visita guidata a Modica, la capitale dell’antica Contea.

Tutto era iniziato sotto i migliori auspici. Partito dalla stazione di Vittoria alle 7:50, il gruppo era giunto puntuale a Modica alle 9:10, godendosi il fascino d’altri tempi della storica tratta ferroviaria attraverso le stazioni di Comiso, Donnafugata e Ragusa.

Ad accogliere i partecipanti in stazione c’era la guida Ernesto Ruta, apprezzato per la sua vasta preparazione e la padronanza del latino, del greco e dell’arabo. A bordo del trenino barocco, la comitiva ha raggiunto Modica Alta per ammirare il complesso monumentale di Santa Maria del Gesù, per poi proseguire verso il belvedere del Pizzo e il Duomo di San Giorgio, dove la visita alla celebre meridiana è stata accompagnata dalle note del grande organo. L’itinerario è poi proseguito tra il Castello dei Conti, l’esterno della casa natale di Salvatore Quasimodo, la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore, fino a concludersi al Museo Civico e al Museo del Cioccolato con l’immancabile degustazione.

I problemi sono iniziati al momento del rientro. Il treno, previsto in partenza da Modica alle 17:30 con arrivo a Vittoria alle 18:38, si è presentato con 45 minuti di ritardo, partendo solo alle 18:15. Dopo la regolare fermata a Ragusa, il convoglio ha raggiunto la stazione di Donnafugata, dove la corsa si è di fatto arrestata.

Per quasi due ore i trenta passeggeri sono rimasti bloccati in stazione, tra la totale assenza di comunicazioni ufficiali e l’incertezza dello stesso personale di bordo. Quando finalmente è stata annunciata l’attivazione di un servizio sostitutivo su gomma, dopo un’ulteriore mezz’ora di attesa si è presentato un pulmino da soli dieci posti, del tutto insufficiente per accogliere l’intera comitiva.

Costretti a scendere dal mezzo, i viaggiatori hanno dovuto percorrere a piedi, al buio e nell’umidità della sera, i circa trecento metri che separano lo scalo ferroviario dalla rotonda del Castello di Donnafugata per attendere un autobus più capiente.

Esasperati dalla situazione e dalla mancanza di assistenza, alcuni partecipanti hanno contattato sia la Polizia che i Carabinieri, ricevendo l’invito a formalizzare una denuncia nella giornata seguente. Solo in tarda serata è finalmente giunto un pullman idoneo, che ha riaccompagnato il gruppo a Vittoria intorno alle 21:30 – con quasi tre ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Una vicenda che lascia l’amaro in bocca ai partecipanti e riaccende i riflettori sulle criticità e i disservizi del trasporto ferroviario nel Sud-Est siciliano, capaci di rovinare anche le più riuscite iniziative di promozione culturale del territorio.

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