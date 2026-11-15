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Calcio, Promozione. Il Frigintini espugna Calascibetta con grinta: 2-1 al Sant’Anna Enna e addio all’ultimo posto

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Tempo di lettura: 2 minuti

S. Anna Enna 1
Frigintini Calcio 2
Marcatori: pt 2′ Drago (rigore), st 2′ Costanzo, 18′ Lo Magno
S. Anna Enna: Sienko, Patrinicola, Maesano, Losada, Bangoura, Palermo, Camara, Fontanazza, Costanzo, Jatta, Zongo. A Disp: Latragna, Frazzetto, Cimino, Ragoy, Ficara, Napoli, Leonardi, Russo. All. Mario Folisi
Frigintini Calcio: Vicari, Mallia, Amato, Concolino, Arrabito, Cicero, Lo Magno (41′ st Sortino), Vitale (5’st Gazzè), Drago (44′ st Modica), Noukri, Macauda (30′ st Ragusa). A Disp: Caruso, Assenza, Cavallo. All. Ciccio Di Rosa.
Arbitro: Eduard Costantin Nalbantu di Siracusa

CALASCIBETTA, 15 Novembre 2026 -Una vittoria di carattere, sacrificio e cuore. Il Frigintini di mister Ciccio Di Rosa conquista tre punti pesantissimi in trasferta superando per 2-1 il Sant’Anna Enna sul terreno del Comunale di Calascibetta. Un successo costruito con un gol per tempo – firmati da Drago su rigore e da una perla di Lo Magno – che consente ai modicani di abbandonare l’ultimo posto in classifica, scavalcando la Sommatinese e agganciando la Megarese.

L’approccio alla gara della “Banda” è fulmineo. Passano appena centoventi secondi dal fischio d’inizio e i rossoblù (scesi in campo in maglia bianca) sbloccano il risultato: Momo Noukri soffia palla in area a un difensore locale che, nel tentativo di rimediare, lo atterra al momento della conclusione. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri Simone Drago è glaciale, spiazza Sienko e firma lo 0-1.

Il Sant’Anna Enna accusa il colpo ma prova a riorganizzarsi alzando il baricentro. Il Frigintini, tuttavia, chiude ogni varco con ordine e punge in contropiede, difendendo il vantaggio fino all’intervallo.

In apertura di ripresa, però, arriva la doccia fredda per gli ospiti: al 2′ Costanzo trova il varco giusto e batte Orazio Vicari – preferito tra i pali a Lorenzo Caruso – ristabilendo la parità. Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa spingono a caccia del sorpasso, ma la retroguardia modicana regge l’urto e colpisce nel momento migliore degli avversari.

Al 18′ sale in cattedra Diego Lo Magno, alla sua seconda rete consecutiva: l’attaccante scappa via sull’out di destra, salta secco il diretto marcatore, si accentra sul sinistro e lascia partire una conclusione potente e precisa da posizione decentrata che si insacca sotto la traversa, rendendo vano il tuffo di Sienko. Nel finale il Sant’Anna Enna tenta l’assalto a pieno organico, ma i rossoblù difendono con i denti, sfiorano anche il tris in ripartenza e portano a casa un successo meritato.

Al triplice fischio è grande festa in casa modicana. A fotografare il momento della squadra è il Direttore Generale Salvatore Colombo, visibilmente soddisfatto per la prova di maturità del gruppo:

«Tutti, nessuno escluso, hanno dato l’anima in campo sia in fase difensiva sia in fase d’attacco. Vincere qui non era semplice perché il Sant’Anna Enna ha una prestanza fisica e agonistica importante, ma i ragazzi hanno tenuto botta lottando con i denti e da squadra. Credo che alla fine la vittoria sia meritata: loro hanno avuto qualche occasione per pareggiare, ma anche noi avremmo potuto segnare il terzo gol. L’abbiamo spuntata grazie alla bella rete di Diego Lo Magno, che è finalmente tornato a fare ciò che sa fare meglio, ma tutto il gruppo – compreso chi non è sceso in campo – è stato all’altezza, raccogliendo quanto seminato in settimana».

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