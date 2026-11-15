Calcio, Eccellenza. Un Vittoria di carattere a Melilli: il pareggio lascia rimpianti ma regala certezze

MELILLI – VITTORIA 1 – 1

MARCATORE: 15′ st Leonardi, 44′ st Awuah

MELILLI, 15 Novembre 2026 — Il Vittoria Calcio torna dalla trasferta di Melilli con un pareggio per 1-1 e, soprattutto, con la consapevolezza di aver disputato una gara di grande personalità, intensità e qualità. Per quanto prodotto nell’arco dei novanta minuti, la formazione biancorossa avrebbe ampiamente meritato l’intera posta in palio.

La squadra ospite parte subito con il piede sull’acceleratore, prendendo in mano il pallino del gioco e costruendo numerose occasioni da rete. Già al 5′, il Vittoria trova la via del gol con Isabelinha, ma l’arbitro annulla per uorigioco.

È soltanto il preludio di una gara a senso unico: D’Amico si rende pericoloso in due circostanze, prima su calcio di punizione e poi sugli sviluppi di un corner. Oliveira va vicino al bersaglio grosso. Isabelinha costruisce altre due nitide palle gol, neutralizzate solo dagli interventi straordinari dell’estremo difensore del Melilli.

I padroni di casa provano a rispondere affidandosi alle ripartenze e trovando una conclusione con Leonardi nel corso della prima frazione. Il Vittoria non perde il controllo del match nemmeno di fronte all’imprevisto: al 27′, infatti, Tassi è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio, lasciando il posto a Kwaczreliszwili.

Nonostante l’uscita di una pedina fondamentale del reparto offensivo, i biancorossi continuano ad attaccare con insistenza. Tuttavia, proprio nel momento di massima spinta ospite, arriva la doccia fredda: Leonardi, con una conclusione dalla distanza tanto improvvisa quanto beffarda, porta in vantaggio il Melilli.

Il Vittoria non si disunisce, alza ulteriormente il baricentro e aumenta la pressione, approfittando anche della superiorità numerica maturata in seguito all’espulsione di Diaz tra le file locali. Il meritato pareggio si concretizza sugli sviluppi di un’azione manovrata, quando Awuah svetta di testa e spedisce il pallone in fondo al sacco, ristabilendo l’equilibrio.

Nel finale di gara i biancorossi tentano il tutto per tutto per completare la rimonta. Le occasioni per il 2-1 capitano sui piedi prima di Kwaczreliszwili e poi di Baldeh, ma la porta sembra stregata e il pallone non vuole saperne di entrare.

Al triplice fischio il tabellino recita 1-1. Il risultato lascia inevitabilmente un pizzico di rammarico per i due punti sfumati, ma il Vittoria rientra a casa con importanti certezze tecniche e caratteriali, confermando la bontà del lavoro svolto quotidianamente durante la settimana.

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