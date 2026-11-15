Radio RTM Modica

VIBONESE – MODICA 4 – 0

Marcatori: al 45′ pt. e 38′ st Piriz, al 31′ st e e 43′ st Marsico

VIBO VALENTIA, 15 Novembre 2026 – Una domenica da dimenticare in fretta per il Modica, travolto al “Luigi Razza” di Vibo Valentia con un pesante 0-4. La formazione guidata da Filippo Raciti crolla alla distanza dopo aver tenuto testa agli avversari per quasi tutto il primo tempo, pagando a caro prezzo i cali di tensione nella ripresa.

Il match si sviluppa su binari di grande equilibrio nella prima frazione, con i rossoblù che vanno vicinissimi al vantaggio colpendo una clamorosa traversa con Matias Giardina, autentico protagonista sfortunato della manovra offensiva locale. Quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi a reti inviolate, la doccia fredda: al 45′ arriva la rete di Piriz che sblocca il punteggio e manda la Vibonese negli spogliatoi in vantaggio.

Nel secondo tempo la partita cambia volto in modo drastico. I rossoblù accusano il colpo e subiscono l’iniziativa avversaria, non riuscendo più a riaprire l’incontro. La ripresa diventa un incubo per i ragazzi di Raciti: al 31′ arriva il raddoppio firmato da Marsico. Nel finale gli ospiti dilagano, calando il poker con il secondo sigillo personale di Piriz al 38′ e la definitiva rete di Marsico al 43′, che fissa il punteggio sul 0-4.

Una battuta d’arresto pesante che impone una riflessione immediata in casa rossoblù in vista dei prossimi impegni di campionato.

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