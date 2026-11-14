Momenti di tensione a Vittoria: disturba un funerale e aggredisce gli agenti. Arrestato

VITTORIA, 14 Novembre 2026 – Un intervento della Polizia di Stato iniziato per sedare i disordini causati durante una cerimonia funebre si è concluso con l’arresto di un uomo. Gli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria sono intervenuti tempestivamente a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa: sul posto, un individuo stava arrecando gravi disturbo e turbativa urlando e imprecando nel bel mezzo delle esequie.

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo ha assunto un atteggiamento fortemente ostile e violento. Gli operatori, non senza notevoli difficoltà e momenti di forte tensione, sono riusciti a contenerlo e a metterlo in sicurezza, per poi condurlo presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, l’uomo è stato tratto in arresto formale con le pesanti accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, reati emersi durante le fasi concitate dell’intervento. Terminate le formalità di legge, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La posizione dell’indagato si è ulteriormente aggravata: oltre all’arresto in flagranza, gli inquirenti lo hanno denunciato in stato di libertà per i reati di turbamento di funzioni religiose e per inottemperanza all’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno, confermando la gravità dei comportamenti tenuti durante il grave episodio di intolleranza.

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