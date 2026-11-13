Questa mattina a Modica incontro tra il Questore e gli operatori del Polo Commerciale su iniziativa di Confcommercio

Modica, 13 novembre 2026 – A seguito dei recenti episodi criminosi che hanno interessato il Polo Commerciale di Modica, Confcommercio Modica promuove un momento di confronto tra gli operatori economici e le istituzioni per rafforzare il dialogo e la collaborazione sul tema della sicurezza.

L’appuntamento è in programma oggi, venerdì 13 novembre, alle 8.45, presso la Galleria Solaria, dove il questore incontrerà i commercianti che vorranno partecipare all’iniziativa organizzata da Confcommercio Modica.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione per raccogliere osservazioni, esigenze e proposte degli imprenditori del comparto, favorendo un confronto diretto con le autorità competenti e consolidando quel necessario gioco di squadra che può contribuire a prevenire situazioni di rischio e a rafforzare la percezione di sicurezza nell’area.

Confcommercio Modica rivolge pertanto un invito a tutti gli operatori del Polo Commerciale a partecipare numerosi all’incontro, nella convinzione che la collaborazione tra imprese e istituzioni rappresenti uno strumento fondamentale per tutelare il territorio e restituire piena serenità a chi vi lavora e alla clientela che lo frequenta ogni giorno.

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