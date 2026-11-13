  • 13 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Twitter Youtube Rss
Cerca
  • 13 Novembre 2026 -
AttualitàModica

Questa mattina a Modica incontro tra il Questore e gli operatori del Polo Commerciale su iniziativa di Confcommercio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 13 novembre 2026 – A seguito dei recenti episodi criminosi che hanno interessato il Polo Commerciale di Modica, Confcommercio Modica promuove un momento di confronto tra gli operatori economici e le istituzioni per rafforzare il dialogo e la collaborazione sul tema della sicurezza.

L’appuntamento è in programma oggi, venerdì 13 novembre, alle 8.45, presso la Galleria Solaria, dove il questore incontrerà i commercianti che vorranno partecipare all’iniziativa organizzata da Confcommercio Modica.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione per raccogliere osservazioni, esigenze e proposte degli imprenditori del comparto, favorendo un confronto diretto con le autorità competenti e consolidando quel necessario gioco di squadra che può contribuire a prevenire situazioni di rischio e a rafforzare la percezione di sicurezza nell’area.

Confcommercio Modica rivolge pertanto un invito a tutti gli operatori del Polo Commerciale a partecipare numerosi all’incontro, nella convinzione che la collaborazione tra imprese e istituzioni rappresenti uno strumento fondamentale per tutelare il territorio e restituire piena serenità a chi vi lavora e alla clientela che lo frequenta ogni giorno.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube