Comiso, “Vivere l’età grande”. Lunedi al Teatro Naselli il convegno sulla longevità tra riforma nazionale e legge siciliana

Comiso, 13 novembre 2026 – La vita lunga contiene tempi di cura e tempi di iniziativa, spesso nella stessa persona e a pochi anni di distanza. Il convegno parte da qui: dalla vita lunga come percorso unico, che una comunità è chiamata ad accompagnare in tutte le sue fasi. È il filo conduttore di “Vivere l’età grande”. A casa, al lavoro, nella comunità”, in programma lunedì 16 novembre 2026, alle ore 15.00, al Teatro Naselli di Comiso.

Il convegno è promosso dai Lions Club della VIII Circoscrizione – Ragusa Host, Vittoria, Modica ETS, Scicli Plaga Iblea, Ragusa Monti Iblei e Comiso Terra Iblea capofila – con Fondazione Età Grande ETS, Consorzio di Cooperative Sociali Sisifo, Cna Sicilia, Cna Ragusa, Legacoop Sicilia e Aris, e con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Comiso, dell’ASP di Ragusa e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ragusa.

A presentare i lavori sarà il giornalista Giorgio Liuzzo, de La Sicilia. Il convegno si colloca in un passaggio decisivo, tra il voto in Commissione e quello dell’Aula, quando le priorità e le risorse sono ancora oggetto di scelta.

La Legge 23 marzo 2023, n. 33 tiene insieme due piani: la promozione della dignità, dell’autonomia e dell’invecchiamento attivo (art. 3) e l’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alle persone non autosufficienti (art. 4). Il D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29 ha avviato l’attuazione, inclusa la sperimentazione della prestazione universale per gli over 80 non autosufficienti, prevista fino al 31 dicembre 2026. Su altri punti decisivi – Punti unici di accesso, valutazione multidimensionale – i termini nazionali sono stati prorogati più volte.

Il 6 ottobre 2026 la VI Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge nn. 1018/145, “Interventi per la prevenzione e l’integrazione sociale, sanitaria e assistenziale in favore della popolazione anziana”, che passa ora all’esame dell’Aula. È il primo testo organico della Regione dedicato alla popolazione anziana.

Al centro c’è la domiciliarità – assistenza domiciliare integrata, telemedicina, teleassistenza, tecnologie per la casa – accanto a:

– un Punto unico di @accesso in ogni distretto sanitario;

– livelli essenziali delle prestazioni sociali uniformi sul territorio regionale;

– un progetto assistenziale individualizzato costruito con la persona e la famiglia, seguito da un referente dedicato;

– prevenzione e contrasto della solitudine: screening, programmi contro cadute e declino cognitivo, attività fisica, alfabetizzazione digitale, progetti intergenerazionali, volontariato degli anziani;

– l’istituzione di un garante regionale.

Per l’avvio delle misure il testo prevede 9 milioni di euro per nove progetti pilota, uno per ciascuna Azienda sanitaria provinciale, e 1 milione di euro per gli interventi di prevenzione e invecchiamento attivo.

I Mentre a livello nazionale i tempi di attuazione si allungano, la Sicilia può essere tra le prime regioni a dotarsi di una legge organica in materia.

La riforma nazionale e il testo regionale tengono insieme due dimensioni che spesso vengono trattate separatamente: la partecipazione attiva e la cura. Le persone le vivono insieme.

L’anziano che continua a lavorare, a insegnare un mestiere, a fare volontariato, è lo stesso che qualche anno dopo avrà bisogno di un infermiere a casa, di dimissioni ospedaliere organizzate, di un medico che lo segua a distanza. Una comunità che sa riconoscere il primo tempo è anche quella che sa accompagnare il secondo. Il filo che unisce le due dimensioni è la casa, luogo di vita e di relazioni, e la comunità che la circonda.

Il programma:

Ore 15.00 – Accoglienza dei partecipanti

Ore 15.30 – Apertura dei lavori – Francesca Cassarino, Presidente Lions Club Comiso Terra Iblea

Ore 15.35 – Introduzione ai lavori– Rosario Alescio, Amministratore Delegato del Consorzio Sisifo

Ore 15.45 – Saluti istituzionali – Maria Rita Schembari, Sindaco di Comiso e Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa; Sara Lanza , Direttore Sanitario ASP di Ragusa; Piero Giglione, Segretario regionale CNA Sicilia; Roberto Zelante

, Presidente OMCeO Ragusa

Ore 16.00 – Conversazione con Mons. Vincenzo Paglia, Presidente Fondazione Età Grande ETS, Presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, in dialogo con Costanza DiQuattro, scrittrice e direttrice artistica del Teatro Donnafugata

Ore 16.40 – Dalla legge ai modelli – Prof. Leonardo Palombi, docente di sanità pubblica, Segretario della Commissione per l’attuazione della riforma sociosanitaria in favore della popolazione anziana, Ministero della Salute

Ore 17.00 – Tavola rotonda “La cura dove si vive – Il contributo che continua”, Massimo Iacono, Dirigente ASP di Ragusa; Domenico Arena, Presidente ARIS Sicilia; Emiliano Abramo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio Sicilia; Giuseppe Piccolo, Presidente del Consorzio Sisifo; Giovanni Brancati, Segretario CNA Pensionati Ragusa; Angela Maria Peruca, Direttore Legacoop Sicilia. Moderata da Vincenzo Morgante, giornalista, direttore di TV2000

Ore 18.00 – Dibattito

Ore 18.20 – Conclusioni – Giuseppe Walter Buscema, Governatore Distretto Lions 108Yb Sicilia.

Un appuntamento che vuole essere non solo un momento di approfondimento, ma un contributo concreto alla costruzione di un welfare che accompagni le persone lungo tutte le fasi dell’invecchiamento, a casa, al lavoro, nella comunità.

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