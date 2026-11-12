Sicurezza al Polo commerciale di Modica, il PD incalza l’Amministrazione

MODICA, 12 Novembre 2026 – L’escalation di furti e rapine che nelle ultime due settimane ha colpito le attività del Polo commerciale accende lo scontro politico in città. A intervenire con una nota dai toni fermi è il Partito Democratico di Modica, per voce del segretario cittadino Francesco Stornello, all’indomani dell’assalto a mano armata registrato mercoledì sera presso il negozio “Scarpinando”, dove due malviventi a volto coperto hanno minacciato i dipendenti con un coltello prima di fuggire a piedi con l’incasso.

Secondo quanto ricostruito dai Dem, l’episodio si inserisce in una sequenza ravvicinata che conta tre colpi in quattordici giorni nello stesso quadrante urbano: oltre alla rapina di mercoledì, vengono ricordati l’assalto del 2 novembre scorso — quando due rapinatori armati di cacciavite avevano sradicato il registratore di cassa di un esercizio commerciale davanti a una famiglia — e il recente furto notturno ai danni del magazzino “Bruno Euronics”, dove i ladri hanno tagliato la saracinesca con un flessibile.

«Ai dipendenti sotto choc e ai titolari delle attività colpite va anzitutto la nostra piena solidarietà», dichiara Francesco Stornello, sottolineando come la preoccupazione tra commercianti e lavoratori stia assumendo i contorni di un problema strutturale. «Chi lavora e produce a Modica sta cominciando ad avere paura di alzare e abbassare la serranda. Questa paura non è più soltanto un fatto di cronaca: è un’emergenza economica e politica. Ogni negozio che chiude o riduce gli orari per timore è una luce in meno in una città che ne ha già spente troppe».

Pur ribadendo il ringraziamento a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza per l’attività investigativa svolta nonostante le carenze di organico, il segretario del PD chiarisce il perimetro delle competenze istituzionali: se l’ordine pubblico spetta allo Stato, il Sindaco, in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, è chiamato a esercitare un ruolo attivo presentando dati, mappe del rischio e richieste formali ai tavoli competenti.

Per passare dalle dichiarazioni di circostanza agli atti amministrativi, il circolo cittadino del Partito Democratico avanza cinque richieste specifiche all’Amministrazione comunale:

Punto elenco Vertice in Prefettura: la richiesta formale al Prefetto di convocare una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata esclusivamente a Modica, estendendo la partecipazione alle associazioni di categoria (Confcommercio, CNA e Confesercenti).

Verifica sulla videosorveglianza: la presentazione in Consiglio comunale di un quadro dettagliato sull’effettivo funzionamento delle telecamere, indicando i dispositivi attivi, i varchi monitorati e le zone scoperte, con priorità per il Polo commerciale e il centro storico.

Ripristino dell’illuminazione pubblica: la pubblicazione di un cronoprogramma per riattivare con urgenza i tratti stradali rimasti al buio nelle aree commerciali e nelle contrade a seguito dei furti di cavi in rame.

Potenziamento della Polizia Locale: la definizione di un piano di assunzioni con tempi e numeri certi per rimediare a un organico sceso da quindici a circa dieci unità operative, condizione che attualmente impedisce i turni di controllo serali.

Protocollo con le categorie produttive: l’istituzione di un tavolo permanente con le associazioni datoriali, affiancato dalla nomina di un referente comunale unico e reperibile.

«Ogni volta che accade un episodio grave si invoca più Stato, ed è giusto — prosegue Stornello —. Ma più Stato lo si ottiene presentando dossier formali in Prefettura e garantendo il decoro e l’illuminazione delle strade, non affidandosi a un post sui social. Modica non ha bisogno di un assessore in più o in meno: ha bisogno di un progetto di sicurezza urbana integrato in una visione di città».

Il PD lega infine il tema della sicurezza al rischio di desertificazione commerciale, evidenziando come l’insicurezza, sommandosi allo spopolamento e all’indebolimento dei servizi, possa scoraggiare nuovi investimenti. Per raccogliere direttamente le istanze degli operatori economici del Polo commerciale e del centro storico, il partito ha annunciato nuove tappe della campagna di ascolto «Il PD ascolta Modica», assicurando vigilanza in aula consiliare affinché «la sicurezza non sia una bandiera di parte, ma la prima condizione di libertà».

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