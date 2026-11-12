In campo per non dimenticare: Modica Alta abbraccia Elio ed Emanuele nella prima edizione del Memorial

Modica, 12 novembre 2026 – Lo sport come linguaggio dell’anima, l’amicizia che sfida il tempo e il ricordo indelebile di chi è andato via troppo presto. Modica Alta si prepara a vivere una serata di grande commozione e partecipazione in occasione della prima edizione del Memorial dedicato a Emanuele Scapellato ed Elio Gianni.

Un evento fortemente voluto da Fabio Lorefice – amico fraterno di entrambi – insieme a tanti compagni di viaggio, uniti dal desiderio di stringersi nel nome di due figli di Modica Alta che hanno lasciato un vuoto incolmabile, ma anche un patrimonio eterno di affetti.

Non poteva esserci luogo più simbolico dell’Oratorio Salesiano San Domenico Savio di Modica Alta per ospitare questa manifestazione. Quegli stessi campetti all’aperto, battuti da generazioni di modicani, torneranno ad accendersi di vita, risate e tiri in porta. Non sarà soltanto un torneo di calcio, ma un vero e proprio viaggio nei ricordi, un modo per riannodare i fili del tempo e sentirsi ancora una volta tutti insieme, sotto lo stesso cielo e con lo stesso spirito di comunità che ha visto crescere Emanuele ed Elio.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre, a partire dalle ore 19:00, presso il campetto dell’Oratorio Salesiano San Domenico Savio a Modica Alta.

Sarà un momento di sport, amicizia e profondo raccoglimento, aperto a tutti coloro che desiderano esserci, portare un saluto, un applauso o semplicemente condividere un abbraccio collettivo.

“In campo per ricordare” non è solo lo slogan della locandina, ma la promessa di una comunità che non dimentica i suoi figli e sceglie di celebrarne la memoria correndo, sorridendo e vivendo insieme su quel rettangolo verde che profuma di gioventù e di appartenenza.

Salva