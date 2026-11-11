Scherma Modica. Basile e Messina a Caorle al Gran Prix Nazionale U14

Caorle, 11 novembre 2026 – A Caorle si è svolta la prima prova nazionale del Grand Prix Kinder Joy of Moving di spada Under 14, primo appuntamento nazionale del calendario federale. La Conad Scherma Modica ha preso parte alla competizione con i propri giovani spadisti, ottenendo indicazioni positive in un contesto agonistico con i migliori atleti italiani delle rispettive categorie. In evidenza, nella categoria Ragazze, Clara Maria Messina ed Emma Basile, entrambe protagoniste di un’ottima gara e fermate soltanto nel tabellone che metteva in palio l’accesso alla finale a otto. Messina ha conquistato il 12° posto nella classifica finale, seguita immediatamente dalla compagna di sala Basile, 13ª. Entrambe hanno superato brillantemente il girone preliminare con una sola sconfitta, guadagnando così l’accesso diretto al tabellone dei 32. Per Clara è arrivata una vittoria al cardiopalma per 15-14 nel secondo assalto a eliminazione diretta, mentre Emma ha proseguito il proprio percorso senza particolari difficoltà. Negli assalti validi per l’accesso alla finale a otto, Messina è stata fermata dalla milanese Albergoni per 11-15, mentre Basile ha ceduto per 10-15 alla laziale Rotondo. Per entrambe una prova decisamente convincente, che conferma le giovani schermitrici modicane tra le atlete da seguire nel prosieguo del circuito nazionale di categoria. Nella gara maschile, il miglior piazzamento della Conad Scherma Modica è stato quello di Giuseppe Di Stefano, autore di una buona prestazione che gli è valsa il 21° posto finale su oltre 140 partecipanti. Per lui una sconfitta di misura, 14-15, contro il formiano Zannella, che ha interrotto il suo cammino nella competizione. Per gli Under 14 della spada il prossimo appuntamento sarà a dicembre, in occasione della seconda prova regionale del Gran Premio Giovanissimi.

Archiviata la trasferta veneta, l’attenzione della società si sposta ora su Terni, dove nel prossimo weekend andrà in scena la prima Prova di Qualificazione Zonale Assoluti e Juniores di fioretto maschile e femminile. In terra umbra saranno impegnati Gioele Flamingo, Alberto Pisana, Edoardo Aprile, Andrea Cartia e Alessio Spadaro per il settore maschile, insieme a Ottavia Iacono, Carla Scarso e Cecilia Raunisi per quello femminile. Gli otto atleti modicani si contenderanno i pass per la successiva Prova di Qualificazione Nazionale Assoluti, in programma a Ferrara a fine novembre. Flamingo e Pisana saranno inoltre protagonisti della competizione riservata alla categoria Juniores. La Conad Scherma Modica si prepara dunque ad affrontare un nuovo intenso fine settimana di gare, confermando la propria presenza nei principali appuntamenti del calendario federale e l’impegno nella crescita sportiva dei propri atleti, dai più giovani alle categorie assolute.

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