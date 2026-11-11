Ragusa, ultimo weekend per “Le vie dei tesori”

Ragusa, 11 novembre 2026 – “Le vie dei tesori” l’iniziativa culturale che offre l’opportunità di visitare luoghi generalmente chiusi al pubblico, volge al termine con l’ultimo weekend tutto da vivere nella provincia di Ragusa.

Invece a Catania l’ultimo weekend è stata la scorsa settimana, dove è stato possibile visitare alcuni luoghi come: l’Anfiteatro romano, il colosso imperiale che ospitava 15mila spettatori, e che ad oggi svela i resti della sua maestosità di età imperiale; il portico dell’atleta, ovvero il misterioso portico ipogeo, sotto il manto d’asfalto di via Crociferi in cui è stato trovato un torso in marmo, senza testa, che raffigurava un giovane atleta, copia di età imperiale, ispirata ai modelli classici greci; il chiostro di Santa Chiara, a pochi passi dal Castello Ursino, luogo in cui Verga ambientò parte del suo romanzo “Storia di una capinera” e in occasione della “vie dei tesori” al visitatore veniva offerto i classici “Biscotti della monaca”; la chiesa di Sant’Anna, prezioso gioiello barocco, edificato sulle rovine del convento dei Padri Trinitari.

Per questo ultimo weekend a Ragusa, sarà possibile visitare: il Palazzo della Prefettura, i due rifugi Antiaerei, la Vallata Santa Domenica, il Convento del Carmine, il quartiere Pirrera, il Palazzo Sortino Trono, l’Antico Mercato, la chiesa di San Rocco, la chiesa di Santa Maria Dello Spasimo, palazzo Arezzo Trifiletti, circolo di conversazione a Ragusa Ibla, teatro di palazzo Donnafugata, casa museo Appiano, chiesa di San Francesco all’Immacolato.

Un altro weekend in cui perdersi tra le vie e i luoghi della città barocca.

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