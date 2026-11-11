Eccellenza modicana al convegno sul gelato artigianale: 8 borse di studio per l’Istituto “Principi Grimaldi”

CERIGNOLA, 11 Novembre 2026 – Un nuovo e straordinario traguardo d’eccellenza per l’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica, che continua a distinguersi nel panorama della formazione enogastronomica per la qualità dei suoi studenti e la dedizione del corpo docenti.

Protagonisti di questa nuova pagina di successo sono cinque studenti della scuola modicana che, accompagnati dal competente docente di cucina Giorgio Barone, hanno preso parte al prestigioso percorso formativo legato al convegno sull’evoluzione del gelato artigianale dal titolo “Dalle mani del Maestro ai talenti che crescono – Il sapere si tramanda, il talento si coltiva”, promosso dalla Perrucci ScuolaGelato 2.0.

L’evento, giunto alla sua 65ª edizione, si tiene giovedì 12 novembre 2026 presso l’Auditorium dell’IISS “Giuseppe Pavoncelli” di Cerignola, e prevede la solenne Cerimonia di Consegna degli attestati di partecipazione seguita da un rinfresco nei locali dell’istituto.

La partecipazione della delegazione di Modica ha riscosso grande ammirazione, tradottasi in un eccezionale riconoscimento sul campo: ai cinque studenti presenti sono state, infatti, assegnate altrettante borse di studio. Un bottino straordinario per l’istituto modicano che, complessivamente, ha visto assegnarsi ben 8 borse di studio, confermando l’altissimo livello di preparazione, l’impegno e la passione dei giovani talenti cresciuti tra i banchi della scuola siciliana.

Questo importante risultato testimonia ancora una volta la bontà dell’offerta formativa dell’Istituto “Principi Grimaldi”, capace di unire la tradizione della cucina e della gelateria artigianale con l’innovazione, offrendo agli studenti concrete opportunità di crescita professionale e personale sotto la guida esperta di docenti qualificati come il professor Giorgio Barone.

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