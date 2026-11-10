On. Abbate: “Approvata la riforma della dirigenza regionale”

Palermo, 10 novembre 2026 – “Oggi è una giornata storica per la Sicilia: la riforma della dirigenza regionale è finalmente realtà. Un traguardo straordinario che ho voluto con tutte le mie forze e che l’Aula ha approvato in maniera trasversale, dimostrando una grande maturità politica e un senso di responsabilità collettivo nei confronti deihu cittadini”. Lo dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’ARS e relatore della riforma,commentando il via libera definitivo al Disegno di Legge n. 779 sull’ordinamento della dirigenza dell’amministrazione regionale. La riforma che introduce la doppia fascia e apre le porte a un maxi concorso per l’assunzione di nuovi dirigenti, giunge al termine di un percorso parlamentare intenso, che ha visto la I Commissione Affari Istituzionali al centro di un approfondito lavoro di mediazione.

“Dopo i mesi di serrato confronto in Commissione, le decine di audizioni e il necessario supplemento di riflessione con tutte le sigle sindacali e con il Governo, siamo riusciti a blindare un testo moderno e strategico”, continua l’On. Abbate. “Avevo promesso che non avremmo perso un solo giorno perché ne andava della tenuta stessa della burocrazia regionale. Abbiamo mantenuto la parola”.

Il Presidente della I Commissione sottolinea l’impatto generazionale della nuova legge: “Sarebbe stato un grave danno per i siciliani veder naufragare un testo pensato per immettere nella macchina amministrativa regionale centinaia di giovani professionisti. Grazie al voto trasversale di oggi, diamo il via a un profondo rinnovamento della nostra classe dirigenziale, dando certezza ai dirigenti oggi in servizio, garantendo efficienza, trasparenza e stabilità all’ente. Voglio ringraziare i componenti della Commissione, il Governo regionale e tutte le forze politiche per aver superato gli steccati ideologici. Oggi non ha vinto una maggioranza o un’opposizione, ha vinto la Sicilia che vuole guardare al futuro con un’amministrazione moderna, snella e all’altezza delle sfide economiche e sociali che ci attendono”.

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