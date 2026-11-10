“Diabete, stile di vita, alimentazione”. Al Carducci una mattinata per la cultura della prevenzione con il Club Lions di Comiso

Comiso, 10 novembre 2026 – Verso la cultura della prevenzione. È il titolo e l’obiettivo dell’incontro

“ Diabete, stile di vita, alimentazione”, in programma mercoledi 11 novembre alle ore 9.00 nell’Aula Magna – Sede centrale dell’I.I.S.S. “G. Carducci” di Comiso, in Viale della Resistenza n. 90.

L’iniziativa, promossa dell’Istituto “G. Carducci”in collaborazione con il Lions Club Comiso Terra Iblea, è coerente con le finalità del PTOF d’Istituto: educazione alla salute, corretti stili di vita e cultura della prevenzione, in raccordo con l’Area Benessere e Salute. Dopo i saluti di Maria Giovanna Lauretta, Dirigente scolastica dell’Istituto “G. Carducci” di Comiso, e di Francesca Cassarino, Presidente del Lions Club Comiso Terra Iblea, interverranno tre esperti:

Giovanni Elia, Direttore U.O.C. Medicina Ospedale Guzzardi di Vittoria, con la relazione “ La giornata mondiale del diabete: cosa occorre sapere sulla malattia diabetica”;

Olga Distefano, Nutrizionista e dietista presso l’Ospedale Guzzardi di Vittoria, su “Aspetti dietetici nella prevenzione del diabete”.

Antonella Nifosì, Docente universitaria in teoria e tecnica didattica nell’attività motoria finalizzata al fitness e Mental Coach professionista, su “ Ruolo dell’attività fisica nella prevenzione e cura del diabete mellito”.

A moderare l’incontro sarà Marcello Di Sano, socio del Club di Comiso.

Un appuntamento importante rivolto in particolare agli studenti, ma aperto alla riflessione di tutta la comunità: conoscere il diabete, prevenirlo con una corretta alimentazione e con un’attività fisica regolare, significa investire sul benessere di oggi e di domani.

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