  • 10 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Twitter Youtube Rss
Cerca
  • 10 Novembre 2026 -
AttualitàComiso

“Diabete, stile di vita, alimentazione”. Al Carducci una mattinata per la cultura della prevenzione con il Club Lions di Comiso

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 10 novembre 2026 – Verso la cultura della prevenzione. È il titolo e l’obiettivo dell’incontro
“ Diabete, stile di vita, alimentazione”, in programma mercoledi 11 novembre alle ore 9.00 nell’Aula Magna – Sede centrale dell’I.I.S.S. “G. Carducci” di Comiso, in Viale della Resistenza n. 90.
L’iniziativa, promossa dell’Istituto “G. Carducci”in collaborazione con il Lions Club Comiso Terra Iblea, è coerente con le finalità del PTOF d’Istituto: educazione alla salute, corretti stili di vita e cultura della prevenzione, in raccordo con l’Area Benessere e Salute. Dopo i saluti di Maria Giovanna Lauretta, Dirigente scolastica dell’Istituto “G. Carducci” di Comiso, e di Francesca Cassarino, Presidente del Lions Club Comiso Terra Iblea, interverranno tre esperti:
Giovanni Elia, Direttore U.O.C. Medicina Ospedale Guzzardi di Vittoria, con la relazione “ La giornata mondiale del diabete: cosa occorre sapere sulla malattia diabetica”;
Olga Distefano, Nutrizionista e dietista presso l’Ospedale Guzzardi di Vittoria, su “Aspetti dietetici nella prevenzione del diabete”.
Antonella Nifosì, Docente universitaria in teoria e tecnica didattica nell’attività motoria finalizzata al fitness e Mental Coach professionista, su “ Ruolo dell’attività fisica nella prevenzione e cura del diabete mellito”.
A moderare l’incontro sarà Marcello Di Sano, socio del Club di Comiso.
Un appuntamento importante rivolto in particolare agli studenti, ma aperto alla riflessione di tutta la comunità: conoscere il diabete, prevenirlo con una corretta alimentazione e con un’attività fisica regolare, significa investire sul benessere di oggi e di domani.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube