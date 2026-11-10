Concorso al Libero Consorzio di Ragusa, Dipasquale invia gli atti alla Procura: “Necessario fare chiarezza”

La decisione di interpellare la Procura della Repubblica di Ragusa nasce dall’esigenza di tutelare il principio di trasparenza nelle procedure di selezione della pubblica amministrazione. Trattandosi di un ruolo apicale all’interno dell’ente locale, il parlamentare del PD ribadisce come sia fondamentale fugare ogni dubbio o ombra sui risultati, a garanzia dell’imparzialità e della valorizzazione del merito nell’interesse della collettività.

Alla base dell’iniziativa del deputato regionale c’è la volontà di far luce sulle modalità di svolgimento dell’iter concorsuale. Pur precisando che le ricostruzioni dei giornali non costituiscono di per sé una prova di illecito e sottolineando di non voler muovere accuse verso nessuno, Dipasquale ritiene opportuno che l’autorità giudiziaria valuti in piena autonomia se vi siano elementi meritevoli di approfondimento.

RAGUSA, 10 Novembre 2026 – Il concorso pubblico per un posto di dirigente amministrativo al Libero Consorzio Comunale di Ragusa finisce sul tavolo della magistratura. A trasmettere le rassegne stampa agli inquirenti è stato l’onorevole Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, a seguito delle polemiche sollevate sull’esito della selezione: su circa 70 candidati iniziali, la procedura si è, infatti, conclusa con soli due idonei.

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