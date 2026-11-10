Agguato a colpi di pistola nel quartiere Forcone a Vittoria: sfugge alla morte la vittima designata

VITTORIA, 10 Novembre 2026 – Un grave episodio di cronaca nera scuote la serata di Vittoria. All’incrocio tra via Marangio e via John Kennedy, nel cuore del quartiere Forcone, si sono vissuti momenti di altissima tensione per un agguato a colpi di pistola.

Secondo le prime ricostruzioni, due persone a bordo di uno scooter avrebbero aperto il fuoco contro un uomo, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco. Quest’ultimo sarebbe, comunque, riuscito a mettersi in salvo e a sfuggire ai sicari.

L’episodio si inserisce in un contesto particolarmente delicato per gli equilibri criminali del territorio vittoriese.

L’agguato appare riconducibile alle crescenti tensioni per il controllo delle piazze di spaccio e degli interessi economici nella zona. A rendere lo scenario ancora più rovente sono le sentenze di condanna emesse proprio questa mattina dal Tribunale di Catania a carico di Gianfranco Stracquadaini, Gabriele Giunta, Giuseppe Cannizzo e Stefano La Rocca, un verdetto che potrebbe aver innescato immediate reazioni sul campo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini. La notizia è in aggiornamento.

Salva