Vescovo Gisana, il legale Cantaro smentisce le dimissioni: “Notizie false”

PIAZZA ARMERINA, 09 Novembre 2026 – Arriva la secca e categorica smentita sul presunto passo indietro del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana. Dopo la diffusione di indiscrezioni giornalistiche secondo cui un porporato, su mandato del Vaticano, avrebbe sollecitato le dimissioni del presule, l’avvocato Gabriele Cantaro, legale del vescovo modicano, è intervenuto duramente per ristabilire l’ordine delle cose, definendo priva di fondamento qualsiasi illazione e parlando apertamente di una strategia mediatica volta a condizionare i procedimenti giudiziari in corso.

Nella sua nota ufficiale, Cantaro nega categoricamente che Gisana abbia presentato le dimissioni e smentisce che queste siano mai state sollecitate o richieste, tanto dal Nunzio apostolico quanto dal Santo Padre. Il legale contesta anche il ricorso a fonti non meglio precisate e giudica prive di fondamento le interpretazioni relative ai recenti viaggi romani del vescovo, respingendo con forza l’ipotesi che fossero motivati dal tentativo di ottenere un’udienza con Leone XIV.

Quanto alla comunicazione della Sala Stampa vaticana, sempre il legale ritiene che non vi fosse alcuna ambiguità. Il richiamo al Bollettino ufficiale sarebbe stato un invito a fondare le notizie su elementi verificabili, piuttosto che su indiscrezioni e illazioni.

La nota del legale va oltre la semplice smentita e parla di una «pratica diffamatoria» che sarebbe finalizzata a condizionare mediaticamente le decisioni giudiziarie. Cantaro lancia così pesanti accuse di pressione mediatica, collocando la pubblicazione dell’indiscrezione in una fase particolarmente delicata del procedimento a carico del vescovo e di monsignor Vincenzo Murgano.

I due ecclesiastici (Gisana e il suo vicario giudiziale, Vincenzo Murgano, oggi parroco della Chiesa Madre di Enna) sono accusati di avere mentito su circostanze rilevanti durante il procedimento contro l’ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato definitivamente a tre anni di reclusione per abusi sessuali su un minore. Entrambi sono imputati per falsa testimonianza nel processo nato da uno degli scandali di abusi sessuali più delicati della Chiesa siciliana.

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