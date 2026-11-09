Sicurezza a Modica. Fratelli d’Italia a fianco di commercianti e artigiani

MODICA, 09 novembre 2026 – I recenti episodi di furti e rapine che hanno interessato le attività del Polo Commerciale e della Zona Artigianale di Modica riportano prepotentemente al centro dell’attenzione il tema della sicurezza del territorio e della tutela delle attività produttive. La ripetizione di incursioni ai danni di esercizi commerciali e imprese artigianali sta alimentando una crescente preoccupazione tra gli operatori economici e i cittadini. Una preoccupazione che, alla luce degli episodi criminosi verificatisi, non può essere liquidata come semplice “insicurezza percepita”: si tratta di un disagio fondato su fatti concreti, che mettono a rischio il lavoro, gli investimenti e i sacrifici di chi ogni giorno contribuisce allo sviluppo economico della nostra città.

Il Circolo Cittadino di Fratelli d’Italia Modica intende esprimere la propria piena solidarietà ai titolari delle attività colpite, ai loro dipendenti e alle rispettive famiglie. Non è accettabile che chi lavora, produce e investe nel territorio debba vivere con il timore costante di subire furti, danneggiamenti o aggressioni.

Al tempo stesso, rivolgiamo un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per l’impegno, la professionalità e la dedizione con cui operano quotidianamente, spesso in condizioni di grande difficoltà, per garantire la sicurezza della collettività.

Proprio per questo, riteniamo necessario rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo, attraverso un’azione coordinata che affianchi alla presenza delle pattuglie sul territorio un utilizzo più efficace delle tecnologie disponibili.

In particolare, il Circolo propone tre linee d’intervento prioritarie:

1. Potenziamento e ammodernamento della rete di videosorveglianza.

Verificare l’efficienza e la copertura degli impianti già esistenti, procedendo alla loro implementazione nelle aree maggiormente esposte al rischio di incursioni, con particolare attenzione al Polo Commerciale e alla Zona Artigianale. Occorre investire nelle più recenti tecnologie: telecamere ad alta risoluzione, sistemi intelligenti di analisi delle immagini, rilevamento automatico di movimenti e situazioni anomale, strumenti evoluti per l’esame rapido delle registrazioni e, laddove consentito dalla normativa e nell’ambito delle competenze delle autorità preposte, sistemi avanzati di lettura delle targhe. L’obiettivo è mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine strumenti moderni per migliorare la prevenzione, agevolare le indagini e rendere più tempestivi gli interventi.

2. Rafforzamento dei controlli nelle ore serali e notturne.

Richiedere un’intensificazione dei servizi di pattugliamento e vigilanza, soprattutto nelle fasce orarie maggiormente esposte al rischio di incursioni, assicurando una presenza più incisiva e costante nei punti nevralgici delle aree commerciali e artigianali.

3. Coordinamento istituzionale e monitoraggio delle criticità.

Promuovere un confronto costante tra Amministrazione comunale, Prefettura e Forze dell’Ordine, affinché le strategie di prevenzione siano calibrate sulle reali esigenze del territorio, attraverso una mappatura aggiornata delle aree più vulnerabili e un monitoraggio continuo degli episodi criminosi.

«La sicurezza non può essere affrontata soltanto a fatto criminoso avvenuto. Occorre prevenire, investire in strumenti adeguati e garantire una presenza concreta sul territorio», dichiarano i rappresentanti del Circolo Cittadino di Fratelli d’Italia Modica. «L’innovazione tecnologica rappresenta un importante alleato delle Forze dell’Ordine, ma deve necessariamente accompagnarsi a controlli efficaci e a una collaborazione istituzionale costante. Le preoccupazioni dei commercianti e degli artigiani meritano ascolto e risposte immediate. Non possiamo chiedere a chi lavora e investe nella nostra città di rassegnarsi all’idea che furti e rapine siano un rischio inevitabile dell’attività d’impresa. Le nostre attività produttive sono una risorsa fondamentale per Modica e vanno tutelate con i fatti».

Con questo intervento, Fratelli d’Italia ribadisce la volontà di non limitarsi alla sola manifestazione di solidarietà a fatti avvenuti, ma di contribuire in modo proattivo alla costruzione di soluzioni concrete e realistiche per proteggere chi lavora e produce a Modica.

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