Residenza universitaria Le Castillet, Firrincieli: “Troppe ombre sulla vicenda di Ragusa Ibla”

Ragusa, 09 novembre 2026 – «La vicenda della residenza universitaria Le Castillet non può essere liquidata con una nota stampa o con una ricostruzione di comodo. Quanto emerso nelle ultime ore impone chiarezza e pone interrogativi politici che l’Amministrazione comunale non può ignorare». È quanto afferma il consigliere comunale Sergio Firrincieli, intervenendo sul caso che ha portato alla chiusura della struttura universitaria di Ragusa Ibla.

Al centro delle contestazioni vi è quanto accaduto durante l’ultima seduta del Consiglio comunale chiamata a discutere il reinvestimento delle risorse non utilizzate della Legge speciale per Ibla. In quell’occasione, l’opposizione aveva presentato un emendamento per destinare 306.164,19 euro agli interventi di risanamento della residenza universitaria. Una proposta che, sottolinea Firrincieli, nasceva proprio dall’esigenza di intervenire su una struttura da tempo alle prese con criticità note.

«Nei giorni precedenti l’Amministrazione aveva manifestato l’urgenza di approvare il provvedimento in commissione. Poi, improvvisamente, in aula è arrivata la richiesta di rinviare e ritirare il punto dall’ordine del giorno. Nelle stesse ore si apprendeva della chiusura della residenza universitaria. Una coincidenza che merita spiegazioni chiare e circostanziate».

Il consigliere punta l’attenzione su un aspetto che ritiene determinante. «La nota dell’Ersu era già arrivata al Comune nella mattinata dello stesso giorno. A questo punto la questione è molto semplice: se l’Amministrazione era informata e non ha ritenuto opportuno comunicarlo al Consiglio comunale prima della discussione, siamo di fronte a un fatto politicamente grave. Se invece quella comunicazione non è stata condivisa all’interno della Giunta e con il sindaco, emerge un problema altrettanto serio di coordinamento e di funzionamento dell’esecutivo. In entrambi i casi, è indispensabile chiarire chi sapesse cosa e quando».

Firrincieli contesta inoltre la narrazione successivamente fornita dall’Amministrazione comunale sulla chiusura della struttura.

«Si è cercato di far passare l’idea che tutto rientrasse nell’ambito di verifiche già programmate. Eppure, la documentazione disponibile sembrerebbe ricondurre i controlli alle segnalazioni e alle denunce pubbliche emerse nei giorni precedenti. È una differenza sostanziale che i cittadini hanno il diritto di conoscere. La trasparenza amministrativa non può essere sostituita dalla comunicazione politica».

Da qui l’invito rivolto alla città. «I cittadini meritano informazioni complete, verificabili e coerenti con gli atti. Per questo motivo li invito a leggere i documenti, a confrontare le versioni e a formarsi un’opinione sulla base dei fatti. La credibilità delle istituzioni si misura anche dalla capacità di raccontare la realtà senza forzature». Il consigliere comunale ribadisce infine la necessità di intervenire rapidamente sul futuro della struttura. «Le Castillet rappresenta un presidio importante per il sistema universitario e per il centro storico di Ragusa Ibla. Non può diventare l’ennesimo edificio pubblico destinato al declino. Le risorse per intervenire esistono e devono essere utilizzate senza ulteriori ritardi. Restituire la residenza agli studenti significa investire sul diritto allo studio, sulla vitalità del centro storico e sul futuro della città. Su questo terreno servono soluzioni concrete, non operazioni di immagine».

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