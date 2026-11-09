Ragusa-Catania, sopralluogo M5s: lavori in avanzamento su tre lotti, ma il terzo é fermo al 3%

Ragusa, 09 novembre 2026 – A distanza di quasi un anno dall’ultima visita, nuovo sopralluogo del Movimento 5 Stelle nei cantieri della Ragusa-Catania. Le deputate regionali Stefania Campo e Lidia Adorno, insieme a Federico Piccitto ed Eugenio Saitta, hanno verificato con i tecnici Anas lo stato di avanzamento dei lavori di un’infrastruttura attesa da oltre cinquant’anni.

Il quadro emerso è complessivamente incoraggiante. I lotti 1, 2 e 4, per circa 60 chilometri complessivi, hanno raggiunto una percentuale media di avanzamento prossima al 50%. Nonostante la complessità degli interventi, tra viadotti, gallerie, sovrappassi e tratti in trincea, i lavori procedono regolarmente e sono state superate anche alcune criticità progettuali e logistiche. Le prime aperture parziali al traffico sono previste nei primi mesi del 2027, mentre il completamento dei tre lotti è atteso tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.

“Rimane invece preoccupante – sottolineano i Cinquestelle – la situazione del lotto 3, i 18 chilometri tra Francofonte e Grammichele, ancora fermo al 3%. Nonostante le prospettive di ripartenza emerse lo scorso febbraio, l’impresa appaltatrice non è riuscita a imprimere la necessaria accelerazione. Anas è al lavoro per individuare una soluzione che consenta di riavviare il cantiere. In caso di ulteriori ritardi, potrebbe rendersi necessario un collegamento provvisorio attraverso gli svincoli esistenti, per garantire la fruibilità degli altri tratti completati”.

“È stato entusiasmante – aggiungono le deputate Campo e Adorno, insieme a Piccitto e Saitta – percorrere i cantieri di un’opera di cui si parla dal 1972 e che, grazie ai finanziamenti pubblici arrivati durante il governo Conte, ha finalmente trovato concretezza. Adesso bisogna accelerare sul terzo lotto, affinché nessun tratto rimanga incompiuto e l’intera infrastruttura possa essere pienamente utilizzata. Il sopralluogo offre anche l’occasione per richiamare l’attenzione sulle altre criticità infrastrutturali del Sudest siciliano, a cominciare dalla Siracusa-Gela, ancora incompleta nonostante le passerelle e le promesse dell’assessore Aricò, e sulla quale incombe l’ipotesi dell’introduzione del pedaggio. Una prospettiva che il Movimento 5 Stelle considera inaccettabile, sia perché è una strada incompiuta, sia perché il Sudest vive tutti i disagi del cantiere della Ragusa-Catania”.

“Non si possono recuperare i 46 milioni di debiti del CAS sulle spalle dei cittadini del sud est della Sicilia. La Regione deve garantire investimenti e collegamenti adeguati, non ulteriori balzelli a carico di un territorio che attende da decenni risposte concrete. Il Movimento 5 Stelle continuerà a seguire l’evoluzione dei lavori della Ragusa-Catania e a sostenere il completamento della rete infrastrutturale del Sudest siciliano” – concludono.

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