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Monterosso Almo, il Presepe vivente celebra la 40ª edizione: si rinnova la magia del Natale nel cuore degli Iblei

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Monterosso Almo, 09 novembre 2026 – C’è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, custodendo intatti valori, tradizioni e identità. È il quartiere Matrice di Monterosso Almo che, anche quest’anno, si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per uno degli appuntamenti più attesi del Natale ibleo: il Presepe vivente, giunto alla sua prestigiosa 40ª edizione.

L’evento, organizzato dall’associazione Amici del Presepe, rappresenta un traguardo particolarmente significativo, testimonianza di quarant’anni di impegno, passione e dedizione nella valorizzazione delle tradizioni popolari e del messaggio autentico della Natività.

Tra le caratteristiche viuzze del centro storico, tra pietre antiche e scorci suggestivi, si riaccenderà la magia di un viaggio nel tempo. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta di una Sicilia d’altri tempi, tra le botteghe artigiane, i mestieri tradizionali e i sapori che raccontano la memoria collettiva della comunità monterossana. Sarà possibile ammirare la sarta al lavoro, il conciabrocche, gli antichi artigiani intenti a tramandare gesti e saperi custoditi da generazioni, mentre dalle taverne e dai forni si diffonderanno i profumi del pane appena sfornato e delle specialità della tradizione locale.

In questo straordinario percorso, ogni angolo del quartiere Matrice racconterà una storia fatta di dignità, sacrificio e calore umano. Una vera festa di popolo che restituisce il senso più autentico del Natale e delle radici culturali degli Iblei.

Cuore dell’evento saranno, come da tradizione, le suggestive grotte naturali scavate nella roccia, dove prenderà vita il racconto della Natività. Tra il bue e l’asinello, l’arrivo dei Re Magi e la Sacra Famiglia, il mistero della nascita di Gesù continuerà a rinnovarsi, offrendo ai visitatori emozioni intense e momenti di profonda riflessione.

«La quarantesima edizione del Presepe Vivente rappresenta per la nostra associazione un importante traguardo di comunità – sottolineano dall’associazione Amici del Presepe -. Quarant’anni durante i quali centinaia di volontari hanno contribuito a mantenere viva una tradizione che è diventata patrimonio dell’intero territorio. Invitiamo tutti a vivere con noi questa esperienza unica, fatta di fede, cultura, memoria e accoglienza, nel segno di un Natale autentico e condiviso».

Le date ufficiali della manifestazione sono fissate per il 26 e 27 dicembre 2026 e per l’1, 3 e 6 gennaio 2027.

L’appuntamento è a Monterosso Almo, dove il Natale torna a vivere tra le antiche pietre del quartiere Matrice, trasformando il borgo in un grande presepe a cielo aperto capace di raccontare l’anima più vera della Sicilia.

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