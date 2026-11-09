Maratona di Ravenna: il pozzallese Fidone taglia il traguardo della sua seconda maratona in appena 2 settimane

RAVENNA, 09 Novembre 2026 –

Ancora una prestazione straordinaria di impegno e determinazione per Fabio Biagio Fidone. Il podista pozzallese, in forza al Team Sempredicorsa ASD, ha portato a termine con successo la Maratona di Ravenna, completando la sua seconda gara sulla distanza regina (42,195 km) nell’arco di appena due settimane.

Un tour de force agonistico iniziato lo scorso 18 ottobre a Napoli con la Neapolis Marathon. A breve distanza di tempo, Fidone si è ripresentato ai nastri di partenza a Ravenna confermando una notevole capacità di gestione dello sforzo, continuità e una solida tenuta mentale.

Per Fidone si è trattato di un ritorno speciale: presente a Ravenna per il secondo anno consecutivo, quest’anno ha vissuto un’emozione in più, dato che la manifestazione romagnola ha ospitato contestualmente il Campionato Italiano di Maratona, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama podistico nazionale.

Una giornata vissuta non da solo, ma fianco a fianco con i compagni di squadra del Team Sempredicorsa ASD — realtà podistica di cui Fidone ricopre anche il ruolo di Direttore Sportivo —, trasformando la competizione in una vera festa dello sport, dell’amicizia e dello spirito di squadra.

Dietro il successo di un’impresa simile non c’è solo la forza nelle gambe, ma una programmazione meticolosa. Affrontare più maratone ravvicinate richiede un’attenzione maniacale ai carichi di lavoro e, soprattutto, alle strategie di ripristino energetico.

Per questa delicata fase intermedia, Fidone punterà su un prezioso alleato: l’allenamento in piscina. Il nuoto permette infatti di svolgere lavoro aerobico scaricando completamente le articolazioni dal peso corporeo e dagli impatti dell’asfalto, favorendo il recupero muscolare, la mobilità articolare e la respirazione senza affaticare gli arti inferiori. A questo si affiancheranno sedute di recupero funzionale, rinforzo mirato e riposo attivo. Come insegna la corsa sulla lunga distanza: saper recuperare è parte integrante dell’allenamento.

Prossima tappa Verona, poi la terza maratona in 40 giorni

Il calendario del runner pozzallese non concede pause. Il prossimo fine settimana Fidone sarà di scena a Verona per disputare la Mezza Maratona. Un test fondamentale non solo per far girare le gambe, ma per un preciso obiettivo tecnico: saggiare ritmi veloci, valutare la risposta del corpo e monitorare la condizione atletica complessiva in vista dell’impegno successivo.

Il vero grande traguardo all’orizzonte è fissato per il 29 novembre, data in cui Fidone sarà di nuovo sulla linea di partenza per correre la sua terza maratona in meno di 40 giorni.

Un ruolino di marcia imponente che testimonia la passione pura di un atleta capace di vivere la corsa come sfida personale, ma anche come veicolo dei valori più sani dello sport. Da Pozzallo a Napoli, da Ravenna a Verona: per chi ha come motto “Corri Sempre Di Più”, ogni traguardo è solo il punto di partenza per la prossima avventura.

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