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Politica regionale

Il “nuovo” centro sociale di Montesano. La visita dell’onorevole Ignazio Abbate

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Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 09 novembre 2026 – Grazie ad un apposito emendamento da 160 mila euro alla manovra finanziaria regionale presentato dall’onorevole Ignazio Abbate il centro sociale polivalente di Montesano potrà essere ristrutturato e migliorato per offrire un servizio sempre più completo alla comunità rurale. Sabato il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, accompagnato dal consigliere comunale Giammarco Covato, ha effettuato un sopralluogo per ascoltare anche le richieste dei tanti ragazzi che lo frequentano: “Ringrazio tutti per i preziosi suggerimenti che mi sono stati forniti e che sicuramente serviranno per rendere ancora più funzionale e accogliente il centro. Oggi esso rappresenta uno straordinario punto di socializzazione per i tantissimi ragazzi che vivono tra S.Giacomo e Montesano ma anche famiglie che vi si riuniscono per rinsaldare quello spirito di comunità che qui si avverte più che altrove. Ho avuto modo di vedere anche i lavori che in autonomia gli stessi avventori hanno svolto per apportare piccole migliorie, oggi possiamo garantire che grazie a questi lavori le migliorie saranno tante e anche di una certa rilevanza. Ho rassicurato i ragazzi che gli interventi saranno minimamente invasivi e permetteranno la normale fruizione della struttura anche durante il loro svolgimento”.

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1 commento su “Il “nuovo” centro sociale di Montesano. La visita dell’onorevole Ignazio Abbate”

  1. Ernesto

    170.000 € per un campetto e una stanza e mezza ! Complimenti vivi gnaziu e siciliani pagano! Ma io sinceramente al posto di farmi le foto con certi personaggi mi sarei andato s nascondere ! Questo e il costo dei voti nella frazione rurale di Montesano che alla fine sono 4 gatti ! Mhaaa

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