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Comiso. Al via il servizio socio psico pedagogico nelle scuole comunali

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Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 09 novembre 2026 – Partirà martedì 10 novembre il servizio socio psico pedagogico nelle scuole di competenza comunale. “Questo servizio si aggiunge agli altri già avviati per gli studenti delle scuole dell’obbligo”. Dichiarazioni dell’assessore Giusi Cubisino e del sindaco, Maria Rita Schembari.

“L’avvio del servizio di Équipe nelle scuole rappresenta un investimento importante nella qualità del sistema educativo del nostro territorio – spiega la Cubisino-. Non si tratta soltanto di offrire un supporto, ma di costruire un’alleanza educativa concreta tra scuola, famiglia e professionisti, capace di intercettare i bisogni, accompagnare le fragilità e valorizzare le potenzialità di ogni bambino e ragazzo. Dobbiamo considerare questo servizio come un’opportunità preziosa, uno strumento di corresponsabilità e di crescita condivisa, perché educare non è una responsabilità individuale, ma un impegno di comunità. Una scuola più forte è una scuola che non è lasciata sola e che sa costruire reti di sostegno intorno ai propri studenti e alle loro famiglie. Il servizio dell’equipe socio psico pedagogica è fondamentale – spiega la Cubisino- supporto perchè non si limita ai ragazzi, ma coinvolge anche le famiglie e gli operatori scolastici. L’obiettivo è quello di promuovere la competenza emotiva, cognitiva e relazionale quindi, il benessere di tutta la comunità, oltre che prevenire e intervenire nelle situazioni di insuccesso formativo e di dispersione scolastica. L’equipe – ancora l’assessore alla pubblica istruzione – sarà composta da due psicologi, e due pedagogisti di cui uno interno al comune. Naturalmente – ricorda la Cubisino – abbiamo già avviato altri servizi per gli studenti di Comiso, quali il trasporto con gli scuolabus, e la refezione scolastica”.

“Ancora una volta dimostriamo assoluta attenzione nei confronti della scuola, delle problematiche degli studenti e delle famiglie – aggiunge il sindaco- e ci auguriamo veramente che l’equipe possa essere un altro strumento con cui riconfermare quel patto tacito tra famiglie e insegnanti, istituito solo ed esclusivamente a favore di una crescita armoniosa ed equilibrata dei nostri più giovani cittadini”.

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1 commento su “Comiso. Al via il servizio socio psico pedagogico nelle scuole comunali”

  1. Paolo

    No, educare è una responsabilità familiare, non della scuola o delle istituzioni. Questo è ciò che si vuole distruggere per costruire una società di giovani sottomessi all’ideologia.
    La scuola deve insegnare, educare non è compito suo. Le famiglie si riapproprino di ciò che è loro diritto e dovere.

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