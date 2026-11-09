Modica impari a valorizzare i propri talenti. Riflessione a margine dell’evento su Guido Cicero. Riceviamo

Gentile Direttore,

mi rivolgo alla Sua testata per condividere una riflessione nata a margine della straordinaria serata a cui ho avuto il piacere di partecipare sabato scorso: il III appuntamento della XXII Stagione culturale del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, dedicato alla presentazione del libro «Immagini e memorie – Dalle Rosse Terre d’Africa».

È stata una serata di altissimo profilo artistico ed emotivo, che ha registrato il tutto esaurito e ha visto protagonista l’opera di Guido Cicero, artista modicano di rilievo ormai internazionale. A rendere il contesto ancora più suggestivo sono stati gli interventi musicali della Modica Gospel Academy diretta dal M° Giorgio Rizza — con una menzione speciale per l’ex Comandante della Polizia Municipale Saro Cannizzaro, che ha deliziato la sala con doti vocali eccezionali — oltre all’esibizione dello stesso Cicero in intensi canti africani. La presenza della Sindaca ha ulteriormente confermato il valore istituzionale dell’iniziativa.

Tuttavia, accanto all’orgoglio per la riuscita dell’evento, sorge una riflessione spontanea che riguarda il nostro rapporto con le eccellenze locali.

Spesso siamo pronti ad applaudire chi viene da fuori, riservando grandi attenzioni ai talenti “forestieri”, mentre facciamo fatica a riconoscere il giusto valore a chi appartiene alla nostra stessa comunità. Guido Cicero ne è un esempio: un artista apprezzato in ambiti nazionali e internazionali che rischia, come talvolta accade, di trovare meno eco proprio nella sua città natale.

Non si tratta di fare polemica, ma di sollevare un richiamo sincero alla nostra coscienza collettiva. Come si usa dire con un’efficace espressione popolare, sembra quasi che a Modica si stenti a dare «u saziu» nell’apprezzare i propri concittadini. È un atteggiamento che dobbiamo superare: una città viva deve saper custodire, promuovere e rendere motivo d’orgoglio le risorse culturali che produce al suo interno.

In questo solco si inserisce l’inestimabile lavoro del Prof. Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, che da vent’anni dedica energie e sensibilità alla crescita culturale del nostro territorio, portando la poesia e la cultura modicana ben oltre i confini regionali.

Come Unione Nazionale Consumatori di Modica riteniamo che la vera ricchezza di un territorio non si misuri soltanto da ciò che importa, ma soprattutto dalla capacità di valorizzare ciò che già possiede. E Modica, di talenti e di eccellenze, ne possiede davvero molti.

Ringraziando per lo spazio e l’attenzione che vorrà concedere a queste righe, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Avv. Antonino Di Giacomo

Corresponsabile UNC – Unione Nazionale Consumatori (Sede di Modica)

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