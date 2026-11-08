Strade, in arrivo il ripristino del manto stradale: interventi a breve nelle vie segnalate di Pozzallo

POZZALLO, 08 Novembre 2026 – Arrivano importanti rassicurazioni sui tempi di ripristino delle strade interessate da recenti lavori. A seguito delle segnalazioni formali presentate all’ENEL e delle successive interlocuzioni con i residenti, il consigliere comunale Francesco Giannone ha annunciato l’avvio imminente dei lavori di rifacimento.

Il piano di intervento prevede la scarifica del manto stradale esistente e la successiva posa di un nuovo tappetino di asfalto. L’obiettivo è ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza e percorribilità delle vie coinvolte.

L’operazione riveste un carattere di necessità e si inserisce all’interno di un’attività di programmazione e prevenzione mirata a evitare ulteriori disagi, soprattutto in vista della prossima stagione estiva, periodo in cui la città vedrà un maggiore afflusso di residenti e visitatori.

La situazione è stata portata all’attenzione del sindaco, con la richiesta di mantenere la massima attenzione sul rispetto degli impegni assunti e sulla puntualità dei tempi di realizzazione.

L’intento dell’amministrazione e dei rappresentanti locali è quello di offrire risposte concrete ai cittadini, trasformando le segnalazioni in interventi effettivi e risultati tangibili per il territorio.

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