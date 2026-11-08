Ragusa, Futuro Nazionale si presenta alla città: appuntamento il 20 novembre al Circolo Italia

RAGUSA, 08 Novembre 2026 – Venerdì 20 Novembre presso i locali del “Circolo Italia” in Piazza San Giovanni a Ragusa, Futuro Nazionale si presenterà ufficialmente alla città. L’ evento è organizzato dall’ Avv. Michele Savarese, che rappresenta nel capoluogo ibleo il partito del Generale Vannacci. E’ la prima volta che viene fatto un incontro ufficiale di FN a Ragusa, per l’ occasione sarà presente l’ On. Tommaso Calderone, coordinatore regionale del partito futurista, il quale esporrà il programma, i principi e le linee guida che il Generale Roberto Vannacci ha deciso di tenere anche in vista delle prossime elezioni che coinvolgeranno anche la provincia di Ragusa.

L’ incontro del 20 novembre, afferma l’ Avv. Michele Savarese, è aperto a tutti. Oltre all’ On. Tommaso Calderone, sarà presente il Dott. Marco Tanasi, vice coordinatore regionale di Futuro Nazionale ed anche il Dott. Giuseppe Giganti che da poco ha inaugurato la sede di FN a Siracusa. Ma abbiamo invitato anche esponenti politici locali quali ad esempio l’ amico e collega Gaetano Mauro, che mi ha già confermato la sua presenza.Durante i tanti gazebo che abbiamo fatto in questi mesi, ho potuto riscontrare un forte interesse della nostra città per il partito che ho l’ onore di rappresentare. Del resto sin dall’ inizio di questa avventura ho potuto contare sull’ entusiasmo dei militanti iblei, primo fra tutti Roberto Grassi che cura la comunicazione del partito in ambito locale, che ogni giorno diventano sempre più numerosi. E’ dunque il momento giusto per far conoscere alla nostra città il coordinatore regionale che sarà lieto di confrontarsi con tutti i partecipanti all’ evento e anche con la stampa, sul programma di Futuro Nazionale.

Futuro Nazionale è stato costituito lo scorso mese di Febbraio ma ha avuto subito un grande successo, infatti è rappresentato alla Camera dei Deputati da dieci parlamentari, tra cui l’ On. Calderone che lo scorso mese di Ottobre è stato nominato responsabile per la Sicilia.

A Ragusa la tessera n. 1 del partito futurista è Michele Savarese, che ha partecipato attivamente a tutti gli eventi organizzati nell’ isola da FN, incontrando più volte il Generale Roberto Vannacci a cui ha rappresentato i problemi della provincia iblea non risparmiando critiche alla locale classe politica del centro destra.

Adesso c’è grande attesa di sapere come si comporterà Futuro Nazionale alle prossime elezioni, che interesseranno anche la città di Ragusa per l’ elezione del Sindaco.

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