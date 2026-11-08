Ragusa: colpo da oltre 70mila euro alla Triumph Corallo

MODICA, 08 Novembre 2026 – Un raid studiato nei minimi dettagli e messo a segno con precisione chirurgica. La scorsa notte, una banda di malviventi ha preso di mira il punto vendita Triumph Corallo, situato nella zona industriale di Ragusa, portando via un ingente quantitativo di merce.

Secondo le prime stime effettuate dai titolari, il valore complessivo degli articoli trafugati — tra cui figurano diversi prodotti di elettronica — supera i 70.000 euro.

Il colpo è stato scoperto solamente nelle prime ore della mattinata, quando il personale ha raggiunto l’attività commerciale e si è trovato di fronte ai danni e agli spazi svuotati. Dalle prime verifiche, i ladri avrebbero agito neutralizzando o aggirando il sistema di sorveglianza e l’allarme, a conferma di un’azione pianificata da parte di professionisti del crimine.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona e del sistema di sicurezza per cercare di risalire all’identità dei componenti della banda, stimati in almeno quattro persone, e ricostruire la via di fuga utilizzata dai mezzi impiegati per il trasporto della refurtiva.

Non si tratta purtroppo della prima volta che l’azienda finisce nel mirino della criminalità: l’attività commerciale aveva già subito in passato pesanti incursioni. Il nuovo episodio solleva nuovamente l’allarme sulla sicurezza all’interno della zona industriale ragusana nelle ore notturne, lasciando spazio a verifiche per capire se il colpo possa essere collegato ad altri raid recenti avvenuti a danno di aziende del territorio.

Salva