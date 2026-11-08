  • 8 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Twitter Youtube Rss
Cerca
  • 8 Novembre 2026 -
ModicaLettere al direttoreSlider

Quando la professionalità incontra il cuore: la mia esperienza all’ospedale di Modica. Riceviamo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Alla cortese attenzione della redazione di Radio RTM,

desidero esprimere un accorato e sincero ringraziamento a tutto il team e alle équipe operanti presso i reparti di Ortopedia e Traumatologia e di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Nino Baglieri – Maggiore” di Modica.

Reduce da un infortunio traumatico occorso fuori regione, sono stata prontamente accolta, visitata, monitorata, ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico con il cuore, il sorriso e mettendo in campo tutta la professionalità e le competenze immaginabili.

Anche di fronte a passaggi chirurgici non semplici, compresa una trasfusione, io e i miei familiari siamo stati informati, rincuorati e mai lasciati soli.

Un ulteriore plauso va a tutti i medici, infermieri, OSA, OSS e ausiliari che, nei miei giorni di degenza e soprattutto durante una notte non facile nel post-intervento, hanno saputo accogliere e alleviare il mio dolore, quello che a volte fa straparlare e perdere la lucidità.

Personalmente mi attende un percorso di convalescenza e riabilitazione graduale e non necessariamente celere, ma mi rassicura l’essere stata affidata in buone mani… ora e nel prossimo futuro.

Lascio questa mia breve testimonianza per confortare chi si appresta ad affrontare (o sta già affrontando) un percorso di ricovero con i mille timori e le angosce conseguenti, e per trasmettere la speranza che anche in Sicilia si possa costruire una sanità al tempo stesso efficace e umana!

Grazie di cuore,

C.R.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube