Quando la professionalità incontra il cuore: la mia esperienza all’ospedale di Modica. Riceviamo

Alla cortese attenzione della redazione di Radio RTM,

desidero esprimere un accorato e sincero ringraziamento a tutto il team e alle équipe operanti presso i reparti di Ortopedia e Traumatologia e di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Nino Baglieri – Maggiore” di Modica.

Reduce da un infortunio traumatico occorso fuori regione, sono stata prontamente accolta, visitata, monitorata, ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico con il cuore, il sorriso e mettendo in campo tutta la professionalità e le competenze immaginabili.

Anche di fronte a passaggi chirurgici non semplici, compresa una trasfusione, io e i miei familiari siamo stati informati, rincuorati e mai lasciati soli.

Un ulteriore plauso va a tutti i medici, infermieri, OSA, OSS e ausiliari che, nei miei giorni di degenza e soprattutto durante una notte non facile nel post-intervento, hanno saputo accogliere e alleviare il mio dolore, quello che a volte fa straparlare e perdere la lucidità.

Personalmente mi attende un percorso di convalescenza e riabilitazione graduale e non necessariamente celere, ma mi rassicura l’essere stata affidata in buone mani… ora e nel prossimo futuro.

Lascio questa mia breve testimonianza per confortare chi si appresta ad affrontare (o sta già affrontando) un percorso di ricovero con i mille timori e le angosce conseguenti, e per trasmettere la speranza che anche in Sicilia si possa costruire una sanità al tempo stesso efficace e umana!

Grazie di cuore,

C.R.

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