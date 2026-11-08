Modica spietato: cinismo e spettacolo, il Licata cade 5-1 al “Pietro Scollo”

MODICA – LICATA 5 – 1

RETI: pt 5’ e 31’ Reinero, st. 15’ Ferchichi, 17’ Hulidov, 23’ Papaserio, 39’ Kljajic.

MODICA (3-5-2): Romano 7; Hulidov 7, Garufi 6, Pierce 6,5, Asero 7,5 (45’st Incastasciato sv), Giardina 7,5 (42’ st Fedele sv), Ferchichi 7 (34’ st Aprile 6), Kljajic 6,5, Callegari 7, Reinero 7,5 (21’ st Tripicchio 6,5), Milazzo 7. All. Raciti 7.

LICATA (3-5-2): Valenti 6, Cappello 6 (16 st Pedicone 6), Sidibe 7, Fili 6, Corallo 5,5, Minacori 6,5, Brugnone 5,5 (31’ st Sonko 6), Marchese 6,5, Anzelmo 6,5, Greco 5,5 (1’ st Papaserio 7), Imbrigiano 5,5 (1’ st Chiricà 6). All. Russo 6,5

ARBITRO: Daniele Piciucco di Campobasso 6,5.

MODICA, 08 Novembre 2026 – Un risultato severo, forse bugiardo per quanto visto in campo per larghi tratti, ma impietoso nella sua limpidezza. IlModica travolge il Licata con un netto 5-1, confermando una vena realizzativa straordinaria e un cinismo da grande squadra. I rossoblù di mister Raciti capitalizzano al massimo ogni singola occasione da rete, spegnendo le ambizioni di un avversario che, soprattutto a cavallo tra fine primo tempo e inizio ripresa, aveva mostrato trame di gioco pregevoli e un’ottima organizzazione. Non a caso, al triplice fischio, i tifosi locali hanno tributato un lungo e meritato applauso anche ai gialloblù ospiti, puniti oltre i propri demeriti da una giornata di grazia dei padroni di casa.

L’avvio è subito scoppiato e spettacolare. Passano appena quattro giri d’orologio e il Licata sfiora il vantaggio con Minacori, ipnotizzato da un attento Romano al momento della conclusione. Si materializza così la più classica delle leggi non scritte del calcio: “gol sbagliato, gol subito”. Sul capovolgimento di fronte immediato, al 5′, l’asse Asero-Reinero semina il panico: è proprio quest’ultimo a sbloccare il match con un destro preciso che non lascia scampo a Valenti.

Il Modica spinge: Pierce ci prova dai 25 metri trovando un attento Valenti, mentre poco dopo Ferchichi sfiora l’eurogol direttamente da centrocampo con un pallonetto che accarezza il montante. Gli ospiti provano a reagire e trovano anche la via della rete al 18′ con Anzelmo, ma la posizione di fuorigioco vanifica tutto. Nel momento di maggiore pressione agrigentina, i rossoblù colpiscono ancora: al 31′ è ancora Reinero a salire in cattedra, disegnando un pregevole tiro a giro sul secondo palo che vale il 2-0 e la sua personale doppietta. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per un tentativo di Giardina, bloccato a terra da Valenti.

La ripresa si apre con un Licata arrembante, deciso a riaprire la contesa. Tra il 7′ e il 12′ gli ospiti mettono i brividi ai locali: prima Milazzo compie un intervento prodigioso sventando in corner una palla gol di Chiricò, poi è Romano a esaltarsi deviando una conclusione dalla distanza potentissima e velenosa.

Mentre mister Russo inserisce forze fresche — tra cui un ispiratissimo Papaserio, autentica spina nel fianco dopo lo spostamento di fascia — a colpire è ancora il Modica. Al 15′ Ferchichi cala il tris sfruttando l’ennesimo assist illuminante di Asero. Il Modica trova il quarto gol al 17′ con una zampata di Hulidov nel cuore dell’area di rigore sugli sviluppi di un batti e ribatti da palla inattiva. La gioia arriva al 23′ Papaserio premia la mossa tattica della sua panchina indovinando un diagonale a fil di palo imprendibile per Romano. Nel finale, dopo un altro tentativo sfortunato del generoso Pierce, i padroni di casa mettono il sigillo definitivo. Il quinto gol è un autentico capolavoro in contropiede: Pierce serve Tripicchio, il quale in area appoggia intelligentemente per l’accorrente Kljajic, abile a chiudere i conti sul definitivo 5-1.

RISULTATI 11^ GIORNATA

CastrumFavara – Vibonese 1 – 2

Digiesse Praia – Trapani 0 – 2

Enna – Reggina 0 – 3

Milazzo -Lamezia 3 – 1

Modica – Licata 5 – 1

Sambiase – Ragusa 2 – 0

Siracusa – Nissa 1 – 0

Athletic Palermo – Igea Virtus 1 – 2

Gela – Avola 0 – 1

CLASSIFICA

Reggina e Sambiase 26

Vibonese 24

Avola 22

Milazzo 19

Nuova Igea e Digiesse Praia 18

Siracusa (-7), Licata e Athletic Palermo 14

Modica 13

Gela e Nissa 12

Trapani (- 5) 9

CastrumFavara e Lamezia 8

Ragusa ed Enna 3