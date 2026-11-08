Modica e le cento chiese. Nino Sparacino riaccende i riflettori sulla Chiesa del Ritiro

Un viaggio nel tempo per recuperare la memoria di una città frammentata, ferita dai sismogrammi della storia e dalle colate di cemento dell’uomo. Prosegue l’intenso lavoro di documentazione ed esplorazione urbana condotto dal fotoreporter modicano Nino Sparacino, sulla sua appassionata ricerca delle chiese scomparse o dimenticate di Modica.

Questa volta l’attenzione del fotografo si posa su una presenza al tempo stesso ingombrante e invisibile: la Chiesa di Santa Maria del Rosario, per tutti i modicani semplicemente “la Chiesa del Ritiro”, situata in via Ritiro, proprio alle spalle del Teatro Garibaldi.

Fondata intorno al 1640 dal canonico modicano Pietro Civello — figura fondamentale del panorama ecclesiastico dell’epoca, a cui si deve anche la nascita del Monastero di San Francesco Saverio per le Vergini Teresiane —, la chiesa nasceva in stretta unione con l’annesso reclusorio delle Vergini.

Un complesso che per secoli ha rappresentato un punto di riferimento spirituale e sociale per la comunità locale, resistendo alle scosse devastanti del terremoto del 1693, ma soccombendo progressivamente all’incuria e alle trasformazioni urbanistiche dei secoli successivi.

“Se la struttura del reclusorio – spiega Sparacino – fu ampiamente rimaneggiata intorno al 1820, il colpo di grazia all’identità architettonica dell’edificio è arrivato con l’intervento umano: il suggestivo ed estetico prospetto originario, caratterizzato da evidenti stilemi arabo-normanni, fu infatti demolito senza troppi scrupoli per fare spazio a un’abitazione privata. Oggi la chiesa, di proprietà del Comune di Modica, versa in uno stato di completo abbandono. Sconsacrata, sbarrata e lasciata all’oblìo, esiste solo sulla carta. Come sottolinea amaramente lo stesso Sparacino nel suo reportage: “È sconsacrata, chiusa e abbandonata, ed è quindi come se non ci fosse”.

Il lavoro di Nino Sparacino non si limita alla semplice nostalgia del passato: i suoi scatti e le sue ricerche d’archivio sono una vera e propria operazione di archeologia della memoria. Documentare ciò che è andato perduto — dalle chiese cancellate per fare spazio ai palazzi moderni fino a quelle ridotte a spettri urbani chiusi a chiave — significa costringere la città a guardarsi allo specchio.

“Il caso della Chiesa del Ritiro solleva un interrogativo aperto sul patrimonio pubblico modicano: fino a quando uno scrigno storico Seicentesco a due passi dai principali assi culturali della città rimarrà nell’ombra”?

La ricerca di Sparacino continua, restituendo dignità e parola a quei luoghi che la storia rischiava di zittire per sempre.

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