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La Green Sport concede il bis. Asd Ciclope Volley Bronte ko 3 a 0

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Modica, 08 novembre 2026 – Seconda vittoria consecutiva per la Green Sport Modica che nel match della terza giornata del campionato di serie C/F girone C vince per 3 a 0 contro l’Asd Ciclope Volley Bronte.
Nel primo set la formazione di coach Pellegrino con una buona trama di gioco si porta subito avanti di ben 5 punti riuscendo a gestire il vantaggio fino ad aggiudicarsi il set con il punteggio di 25/21.
Nel secondo set la compagine catanese di coach Castellano prova a reagire portandosi sul 7 a 2, un time out di coach Pellegrino scuote Capitan Lucifora & Co che recuperano lo svantaggio e fanno loro il set con il punteggio di 25/22.
Nel terzo set il sestetto modicano con una buona fase di ricezione-attacco-difesa, mette alle strette la squadra di casa di Capitan Gammeri e fa suo il set con il punteggio di 25/17.
Già da lunedì il sestetto della contea sarà già al lavoro per preparare al meglio il confronto casalingo contro la Fitness Solarino in programma al geodetico di Modica domenica 15 novembre 2026.
In casa Green proseguono anche gli impegni nei campionati giovanili, che già dai primi match disputati hanno visto vittoriose tutte le compagini guidate dai tecnici Pellegrino, Borgese e Lauretta.

ASD CICLOPE VOLLEY BRONTE 0 – ASD GREEN SPORT MODICA 3
(21/25;22/25;17/25)

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