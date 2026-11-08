“Immagini e memorie. Dalle rosse terre d’Africa”: Modica, una serata di emozioni e solidarietà firmata Caffè Letterario Quasimodo

MODICA, 08 Novembre 2026 – Una partecipazione straordinaria, unita a un profondo clima di riflessione e commozione, ha fatto da cornice al nuovo appuntamento della XXII stagione del Caffè Letterario Quasimodo di Modica. Presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, il circolo culturale modicano ha promosso un incontro dedicato all’artista Guido Cicero e al suo racconto visivo e interiore intitolato “Immagini e memorie. Dalle rosse terre d’Africa”, frutto dell’esperienza sul campo vissuta in Congo dal 9 al 23 gennaio 2010 al seguito di una delegazione della Diocesi di Noto.

La serata, condotta con garbo ed equilibrio da Monica Iurato, si è aperta con i saluti istituzionali del presidente del Caffè Letterario, Domenico Pisana, della sindaca di Modica, Maria Monisteri, per poi entrare nel merito di un dibattito intenso. I contributi di Padre Gianni Treglia e Padre Kaskividdy Jean de Dieu hanno trasformato la presentazione del libro e della mostra fotografica in un momento di consapevolezza collettiva, restituendo la complessa e spesso drammatica situazione socio-politica e umanitaria del paese africano, segnata da conflitti e povertà, ma animata da una straordinaria dignità. Ad arricchire la dimensione culturale dell’evento sono stati l’intervento di alto spessore umano della scrittrice Grazia Dormiente, il contributo del poeta Pippo Puma inviato da Milano e le intense letture dell’attore Daniele Cannata, che ha dato voce ai passaggi più significativi del diario di viaggio.

Al centro dell’iniziativa è rimasta la sensibilità fotografica di Guido Cicero, capace di ritrarre la realtà con l’anima e con il cuore prima ancora che con l’obiettivo. Attraverso video, scatti e testimonianze dirette, Cicero ha mostrato alla città di Modica i volti di donne, madri e bambini, cogliendo nei piccoli dettagli e negli sguardi il contrasto tra la durezza delle condizioni locali e la generosità umana incontrata nei villaggi. A coronare l’esperienza è stata l’esibizione della Modica Gospel Academy diretta dal Maestro Giorgio Rizza, che attingendo alle radici ritmiche e spirituali africane ha offerto una vera colonna sonora emotiva, capace di bilanciare la sofferenza dei racconti con una forte carica di speranza e vitalità.

Salva