Forlì ferma la corsa della PVT Modica: le siciliane lottano ma cedono in tre set sul campo della capolista

FORLI’, 08 Novembre 2026 – Trasferta amara ma ricca di spunti positivi per la formazione di pallavolo femminile della PVT Modica, impegnata sul campo della corazzata Forlì. Le padrone di casa si sono imposte con il punteggio di 3-0, confermando la propria leadership in vetta alla classifica del campionato, ma le siciliane hanno venduto cara la pelle, lottando punto a punto in tutti i parziali e dimostrando grande carattere al cospetto della capolista.

La marcia della squadra forlivese non accenna a fermarsi, ma per piegare la resistenza delle modicane la formazione di casa ha dovuto sudare più di quanto dica il rotondo punteggio finale. Un match sviluppatosi attraverso tre frazioni sempre intense, in cui le ospiti hanno cercato in ogni modo di arginare l’imbattibilità e la continuità offensiva delle locali.

Primo set (25-20): L’avvio ha visto un buon approccio delle padrone di casa, ma Modica non si è scomposta. Grazie a una fase difensiva molto attenta e a pregevoli recuperi, le siciliane hanno tentato più volte di riaprire i giochi. Alla distanza, tuttavia, la maggiore regolarità in attacco delle forlivesi ha fatto pendere l’ago della bilancia sul 25-20.

Secondo set (25-18): Copione simile nel secondo parziale, apertosi con un impatto forte e coraggioso della formazione ospite. Pronta la replica della squadra di casa, capace di ribaltare l’inerzia e scavare il solco decisivo grazie a una serie di giocate vincenti che hanno chiuso la frazione sul 25-18.

Terzo set (25-20): Nel parziale conclusivo, Modica ha provato a prolungare la contesa. Dopo un momentaneo passaggio a vuoto superato prontamente dalle locali grazie a un time-out provvidenziale, Forlì ha ripreso il pieno controllo del campo, archiviando la pratica sul 25-20 e festeggiando l’ennesima vittoria della stagione.

Nonostante il risultato negativo, il Modica esce dal campo romagnolo consapevole dei propri mezzi e della crescita mostrata contro la prima della classe. Affrontare a viso aperto la capolista e costringerla agli straordinari in ogni set rappresenta una base solida da cui ripartire in vista dei prossimi impegni stagionali, dove le siciliane cercheranno subito il riscatto per continuare a scalare posizioni in classifica.

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