Elezioni Scicli, Scimonello: «Non cerchiamo un re ma sei sindaci. Basta col risiko delle poltrone, prima i progetti

SCICLI, 08 Novembre 2026 – «Mentre a Scicli si entra nel vivo del dibattito per le prossime elezioni amministrative, assistiamo al solito, logorante spettacolo del risiko preventivo delle poltrone, prima ancora di aver tracciato la rotta per la città». A dichiararlo è Guglielmo Scimonello, già amministratore locale e candidato alla carica di primo cittadino, che interviene duramente sulle dinamiche pre-elettorali proponendo un radicale cambio di marcia.

«Quando ho dato la mia disponibilità a candidarmi – spiega Scimonello –, l’ho fatto con una convinzione precisa: per rilanciare il nostro territorio nei prossimi 5 anni serve una svolta culturale che metta l’intesa sul progetto davanti a tutto. I ruoli e i nomi devono essere una conseguenza della visione, non una torta da spartire in anticipo».

Per l’esponente civico, autore della proposta della “Rivoluzione della Normalità”, le urgenze del territorio non possono attendere i bilancini dei partiti: «La quotidianità sciclitana descrive un territorio penalizzato da disservizi cronici. Abbiamo turni di raccolta differenziata che saltano lasciando i mastelli in casa e un manto stradale ridotto a una vera e propria gruviera. Strade urbane e collegamenti vitali con le nostre borgate, come la Scicli-Donnalucata, sono diventati percorsi a ostacoli pericolosi per automobilisti e pedoni. La pazienza dei residenti è esaurita».

Da qui la proposta di un modello amministrativo innovativo: «Scicli è troppo complessa per essere gestita da un uomo solo al comando o da alleanze nate per accontentare sigle e correnti. La città ha bisogno di una struttura di governo forte: un sindaco capace di fare sintesi e, al suo fianco, cinque assessori di assoluto peso specifico. Cinque figure autorevoli e competenti nei rispettivi rami che agiscano con la stessa responsabilità e dedizione del capo dell’amministrazione. In sintesi, servono “sei sindaci” per Scicli, pronti a farsi carico fin dal primo giorno di un piano asfalti straordinario, della riorganizzazione dell’ecologia e del rilancio delle borgate marinare».

«Discutere di organigrammi prima di aver blindato un programma comune significa prendere in giro la comunità. Chi si candida a governare ha il dovere di chiarire prima i come e i perché. Questa è la sfida che intendo portare avanti ed è su questo terreno che chiedo un confronto chiaro a tutte le forze sane della città. Tutto il resto è solo vecchio rumore di palazzo», conclude Guglielmo Scimonello.

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