Caro carburante in agricoltura. Domande aperte fino al 30 novembre, pronti 33 milioni per le imprese siciliane

Palermo, 08 novembre 2026 – “È fondamentale che tutte le aziende agricole e le imprese di contoterzismo dell’Isola prestino la massima attenzione al calendario: le domande di partecipazione all’avviso pubblico per i contributi contro il caro carburante potranno essere presentate esclusivamente tra il 9 e il 30 novembre 2026. Una finestra temporale ben definita per consentire agli uffici di erogare le risorse nel minor tempo possibile”. Ad annunciarlo è l’On. Ignazio Abbate, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Assemblea Regionale Siciliana. L’avviso pubblico dà attuazione all’articolo 16 della Legge Regionale 13/2026, mettendo in campo un sostegno straordinario per ristorare i maggiori costi sostenuti per il gasolio agricolo tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2026. “Siamo riusciti a costruire una misura d’impatto straordinario per il nostro comparto – sottolinea l’On. Abbate – partendo da una dotazione iniziale di 10 milioni di euro fino a raggiungere, grazie all’integrazione di 23 milioni nell’ultima variazione di bilancio (L.R. n. 33/2026), la cifra complessiva di 33 milioni di euro. Il nostro obiettivo è dare ossigeno immediato ai produttori, garantendo la continuità produttiva, la tutela dell’occupazione e la stabilità dei prezzi dei beni alimentari”. La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente online tramite il portale UMA Sicilia dalle ore 00:00 del 9 novembre 2026 fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2026. Il sistema telematico presenterà le domande già parzialmente compilate con i dati dei litri di carburante prelevati e registrati nel periodo di riferimento dal sistema informativo UMA, agevolando la compilazione da parte del richiedente. Il ristoro copre fino al 70% del maggior costo sostenuto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, fino a un tetto massimo di 50.000 euro per impresa. Non sono previsti criteri di selezione o punteggi: tutte le domande ammissibili (con fascicolo aziendale SIAN 2026 aggiornato e quantitativi UMA assegnati) saranno finanziate fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il procedimento prevede un’istruttoria fortemente automatizzata che condurrà direttamente al decreto di concessione e all’accredito delle somme tramite bonifico sul conto corrente bancario (indicato dall’impresa. “Invitiamo tutti gli agricoltori ed i contoterzisti – conclude l’onorevole Ignazio Abbate –.a mobilitarsi tempestivamente tramite i propri canali informatici ed i Centri di Assistenza Agricola per non perdere questa fondamentale scadenza del 30 novembre”.
Caro carburante in agricoltura. Domande aperte fino al 30 novembre, pronti 33 milioni per le imprese siciliane
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