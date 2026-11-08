Calcio. Vittoria, cuore e orgoglio biancorosso: rimonta al 90’ contro l’Atletico Catania Viagrande

ECCELLENZA B

VITTORIA – ATLETICO CATANIA 1 – 1

RETI: 59’ Santapaola (A), 90’ Awuah (V)

VITTORIA, 08 Novembre 2026 – Un punto di pura determinazione, orgoglio e tenuta agonistica che vale molto più di quanto dica il tabellino finale. Sul terreno dello Stadio “Gianni Cosimo”, il Vittoria Calcio pareggia 1-1 contro l’Atletico Catania Viagrande al termine di 90 minuti tiratissimi, nei quali la squadra di casa ha dimostrato una reazione morale straordinaria per come si era incanalata la gara. Presentatasi all’appuntamento in piena ed improvvisa emergenza organica (costretta a rinunciare all’ultimo secondo a Malandrino per un attacco di appendicite, oltre alle defezioni di Cannino infortunato nella rifinitura di venerdì e di Francofonte, con il contestuale impiego del giovane classe 2008 aggregato giovedì e il rientro di D’Amico) la formazione biancorossa ha preso fin dalle battute iniziali il controllo del gioco. Nel primo tempo ha costruito nitide occasioni da rete con le incursioni di Isabelinha e la spinta costante di Tassi, impreciso sotto porta per questione di centimetri e fermato solo dai grandi interventi dell’estremo difensore ospite. Zero a zero si chiude il primo tempo ma al 59′ arriva la doccia fredda del vantaggio dell’Atletico Catania Viagrande a firma di Santapaola, lesto a finalizzare l’unica vera ripartenza concessa dagli uomini di casa. Ma al 90’ ci pensa Emmanuel Awuah a stampare l’1-1.

A spaccare l’andamento tattico del confronto sono stati tuttavia gli episodi arbitrali con un gol annullato su un calcio d’angolo per fuorigioco e un presunto rigore assegnato.

Nei sei minuti di recupero però il Vittoria ha persino sfiorato il ribaltone con Leggio ma parata miracolosamente a mano aperta dal portiere della squadra avversaria.

Il fischio finale decreta un pareggio che dimostra l’immenso valore umano, il cuore e la voglia di non mollare mai di questo gruppo, capace di dominare la sfortuna e gli episodi sfavorevoli in una giornata di autentico orgoglio biancorosso.

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