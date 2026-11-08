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Calcio. Il Frigintini sconfitto di misura nel derby con il Ragusa Boys

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Ragusa Boys 1
Frigintini Calcio 0
Marcatore: pt 20′ Assenza
Ragusa Boys: Ormeni, Tumino, Rolo, Keita, Baglieri, Sedy, Camponero, Assenza, Interliggi,Oro, Rimmaudo. All. Vincenzo Mallia.
Frigintini: Caruso, Mallia (24’st Ragusa) Amato, Concolino, Arrabito,Cicero, Lo Magno (27′ Cavallo), Gazzè, Drago, Noukri, Macauda. All Ciccio Di Rosa.
Arbitro: Giuseppe Guastella di Ragusa
Assistenti: Giovan Antonio Ferrara di Ragusa e Samuele Catinella di Siracusa.

Ragusa, 08 novembre 2026 – Il Ragusa Boys di mister Vincenzo Mallia si aggiudica il derby ibleo con il Frigintini, valido per l’ottava giornata del girone D del campionato di Promozione.
Ai ragusani è bastato un gol di Assenza per mettere in saccoccia tre punti pesanti in chiave salvezza e guardare con maggiore serenità al futuro.
Al “Giovanni Biazzo”, la “Banda” di Ciccio Di Rosa ha tenuto bene in campo è rimasta in partita per tutto l’arco dell’incontro, ma ha pagato a caro prezzo una sbavatura difensiva che ha permesso ai padroni di casa di sbloccare il punteggio.
Il derby ragusano è stato giocato ad armi pari e giocato a ritmo intenso, con squadre che hanno cercato di rendersi pericolose, con azioni lineari senza tuttavia riuscire a superare le attente difese dei due undici schierati dai due allenatori.
La svolta della gara arriva intorno al 20′ della prima frazione di gioco, quando Assenza è riuscito a colpire e a piegare la resistenza rossoblu realizzando la rete del vantaggio ragusano. Il gol del classe 1994 ha spezzato l’equilibrio risultando poi decisiva per l’assegnazione dei tre punti.
Il Frigintini ha provato a reagire, ma non è riuscito a raddrizzare le sorti del punteggio.
In casa modicana, c’è un pizzico di rammarico per la sconfitta, ma come sempre non si fanno drammi, perchè il progetto deve continuare e crescere. Da domani si comincerà ad analizzare cosa non ha funzionato nei 90′ di gioco contro il Ragusa Boys e si girerà immediatamente pagina, perchè tra tre giorni c’è già un’altra gara difficile che i rossoblu dovranno affrontare con impegno e determinazione.
Mercoledì, infatti, si torna in campo per il secondo turno infrasettimanale della stagione e i rossoblu saranno di scena al “Pietro Scollo” per affrontare il Serradifalco, un’altra corazzata del girone D che, nell’anticipo di ieri ha espugnato il campo del S. Anna Enna piazzandosi momentaneamente in seconda posizione in classifica a due punti dalla capolista Santa Croce.

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