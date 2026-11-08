Basket. La Virtus Ragusa detta legge per quaranta minuti e batte Milazzo nel derby

Ragusa, 08 novembre 2026 – La SuperConveniente di basket smaltisce le tossine degli ultimi due k.o. e nel derby contro Milazzo ritrova fiducia e bel gioco: nella settima giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Virtus si impone 98-65, raccogliendo la terza vittoria stagionale. Lo fa controllando la partita dall’inizio alla fine, grazie alla partecipazione di tutti e qualche performance extralusso: come quella di Tommaso Lanzi, autore di 25 punti in 23′ (6/8 nelle triple), e di Vijber, autore di 18 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra anche Peterson e Fabi.

La Virtus svela da subito le proprie intenzioni con un avvio fulminante: 12-0 con due triple a segno di Lanzi. Milazzo realizza il primo canestro della serata dopo 4′ di astinenza, ma è ancora Lanzi dall’arco a ricacciarla indietro sul 17-4. Anche Vijber, nel giorno del suo 24° compleanno, si mette in moto: di potenza, come suo solito, e volteggiando in area. In ambedue le versioni infiamma il pubblico. L’attacco di Recupido è bravo a entrare subito nei giochi, coinvolgere tutti e appoggiarsi spesso a Peterson, che risponde presente: sua la schiacciata del +10 su assist sopraffino dell’olandese volante. Un paio di iniziative pregevoli di Paoli, associate alla grande vena offensiva del lituano Simonis, permette alla Svincolati di riemergere nel finale: 28-21 al 10′. Milazzo torna sotto di cinque lunghezze con Letizia, ma Ragusa ha un’altra faccia rispetto al passato più recente: concentrata, affamata, sempre sul pezzo. E così è brava a contenere le iniziative ospiti, anche di fronte a un altro parzialino di 0-5 costruito da Simonis e Spada: ci pensa Fabi con la tripla del +11 (44-33 al 16′). Gli attacchi sono a tratti debordanti, Lanzi vede una vasca da bagno al posto del canestro (sedici punti nella prima metà di gara),Vijber ruba palla e conclude con la specialità della casa: l’inchiodata al ferro. All’intervallo lungo Ragusa è sul 54-42.

L’obiettivo è non abbassare la tensione, e la squadra di Recupido ci riesce. Il terzo quarto, piuttosto, diventa la grande occasione per consolidare il vantaggio: sono le triple di Orrego e di Fabi a scavare definitivamente il solco (66-48), quella di Vijber permette alla SuperConveniente di scollinare la distanza di sicurezza. La Virtus controlla la partita anche a rimbalzo, il solito Lanzi segna la sesta tripla di serata (77-54 al 28′), poi penetra con successo da sinistra e manda un messaggio ai compagni: dobbiamo essere questi. A fine terzo quarto il punteggio assume proporzioni rassicuranti: 79-55. Nel quarto Ragusa può amministrare con disinvoltura: la tripla di Sorrentino vale l’allungo sul +27 (87-60), la difesa si esprime alla grande contenendo i tentativi di 1vs1 ospite. In generale la second unit tiene bene il campo, senza mai dare la sensazione di togliere il piede dall’acceleratore. Vedono il parquet anche Christian Tumino (che segna la tripla del 98-65) e Rosso, gli altri tirano il fiato in vista di un altro derby – bellissimo e difficilissimo – domenica prossima in casa di Barcellona.

IL TABELLINO

SuperConveniente Virtus Ragusa-Svincolati Milazzo 98-65

SuperConveniente Virtus Ragusa: Bandiera 3, Tumino C. 3, Piscetta 2, Orrego 5, Porcu 6, Rosso, Fabi 10, Tumino G. 8, Vijber 18, Sorrentino 6, Peterson 12, Lanzi 25. All.: Recupido

Svincolati Milazzo: Brusaterra, Kebe, Barbera 8, Spada 4, Giambò ne, Paoli 9, Letizia 11, Bolletta 8, Simonis 22, Baiardi 3, Lombaro. All.: Priulla

Arbitri: Francesco Giunta di Ragusa e Federico Catalano di Pedara

Parziali: 28-21; 54-42; 79-55.

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