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Viaggio dell’Unitre Modica in Umbria, nei luoghi di San Francesco

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Modica, 07 novembre 2026 – È rientrata a Modica, nella serata di ieri, la comitiva della locale sede dell’UNITRE di ritorno dal viaggio effettuato nel corso di questa settimana in Umbria.

A conclusione di un’esperienza certamente positiva, i partecipanti sono tornati stanchi ma soddisfatti. È stata una settimana intensa e ricca di appuntamenti, tutti interessanti, programmati per visitare i centri particolarmente legati a San Francesco, impegnati a rievocare l’ottocentesimo anniversario della sua scomparsa, e i centri della regione Umbria turisticamente più rinomati e più visitati.

Il tour è stato avviato da Assisi, dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove, oltre ad aver visitato la bellissima Basilica e tutto ciò che ne costituisce un’eccellenza di straordinario valore, i partecipanti hanno visitato la Porziuncola e la Cappella del Transito.

Il viaggio è proseguito con la interessante visita guidata dei Comuni di Spoleto e di Foligno: due centri di elevato livello storico, turistico, culturale, urbanistico ed economico.

Il culmine del viaggio è stato raggiunto con la visita alla Basilica di San Francesco, ove sono custodite e venerate le spoglie del Santo, e con il passaggio nella Basilica di Santa Chiara.

Il tour è stato ulteriormente arricchito dalla visita a Gubbio, a Spello, seguita dalla visita a Perugia con l’utilizzo particolarmente comodo delle scale mobili, e, per finire, ad Orvieto dove, nonostante le avverse condizioni del tempo, si è potuto visitare ed apprezzare il Duomo di straordinaria bellezza, all’interno del quale sono custodite opere di grande valore, e una parte significativa del centro storico.

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