Santa Croce Camerina, latitante dal 2024 arrestato dai Carabinieri: deve scontare oltre 4 anni di carcere

Santa Croce Camerina, 07 Novembre 2026 – I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno arrestato un cittadino straniero di 45 anni, latitante dal 2024. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Ragusa, dovendo scontare una pena complessiva di oltre 4 anni di reclusione a seguito di un provvedimento di cumulo pene.

Le condanne scaturiscono da diversi reati commessi tra il 2016 e il 2023 in svariate regioni d’Italia, legati principalmente allo spaccio di sostanze stupefacenti e ad altre fattispecie di reato. La mobilità del 45enne sul territorio nazionale è testimoniata dalle sentenze emesse nei suoi confronti dai Tribunali di Ragusa, Firenze e Catania.

Sfruttando la propria facilità di spostamento, l’uomo si era reso irreperibile nel 2024. Dopo oltre due anni di ricerche, i militari dell’Arma lo hanno individuato e riconosciuto mentre si trovava nel centro cittadino di Santa Croce Camerina durante un normale servizio di controllo del territorio. Bloccato tempestivamente, l’uomo è stato tratto in arresto e, espletate le formalità di rito, condotto presso la casa circondariale di Ragusa.

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