Roma celebra il dialogo culturale tra Italia e Georgia. Presente il primo cittadino di Monterosso Almo

Roma, 07 novembre 2026 – La cultura come ponte tra popoli, la storia come patrimonio condiviso e l’arte come strumento di amicizia internazionale. È questo il messaggio emerso dalla prestigiosa serata culturale che si è svolta il 5 novembre scorso nella Sala Fellini della Casa del Cinema di Roma, dove è stata presentata la prima proiezione internazionale del documentario didattico “Quando una parola diventava la via – Sulkhan-Saba Orbeliani”.

L’iniziativa, promossa dalla Comunità Georgiana in Italia «Colchide» e dalla Casa del Cinema «Nino Rekhviashvili», si è svolta con il patrocinio e la partecipazione delle Ambasciate della Georgia presso la Repubblica Italiana e presso la Santa Sede. Ospite d’onore della manifestazione è stata la First Lady della Georgia, Tamar Bagrationi, accolta da autorità istituzionali, rappresentanti diplomatici, esponenti del mondo culturale e numerosi membri della comunità georgiana residente in Italia.

Il documentario ha reso omaggio a Sulkhan-Saba Orbeliani, figura centrale della storia georgiana: scrittore, diplomatico, educatore e promotore del dialogo tra Oriente e Occidente. Una personalità che, attraverso la propria opera intellettuale e diplomatica, contribuì significativamente alla diffusione della cultura georgiana in Europa e alla costruzione di relazioni internazionali. Tra i suoi contributi più importanti figurano il celebre Dizionario Georgiano e il Libro della Saggezza .

La manifestazione ha assunto un particolare rilievo istituzionale grazie alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo culturale e scientifico italiano e georgiano. Tra gli interventi, particolare attenzione ha suscitato quello del sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Pagano, che ha espresso apprezzamento per l’impegno della comunità georgiana in Italia e per il consolidamento dei rapporti di amicizia tra i due Paesi. Nel corso della serata è stato inoltre rinnovato l’invito ufficiale alla First Lady Tamar Bagrationi a partecipare, il prossimo 10 aprile 2027, all’inaugurazione della Collettiva Internazionale d’Arte di Monterosso Almo.

L’evento, promosso dall’Associazione culturale «La Via dell’Arte», presieduta da Roberto Guccione, in collaborazione con la Pro Loco di Monterosso Almo, presieduta dal Giovanni Morale, si inserirà nel programma delle celebrazioni per il centenario della nascita della Provincia di Ragusa.

All’appuntamento sono state annunciate la partecipazione di numerosi artisti provenienti dalla Georgia e la presenza di rappresentanti delle istituzioni provinciali, tra cui la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, oltre alle amministrazioni del territorio ibleo.

Uno dei momenti più significativi della manifestazione è stato il gesto di Roberto Guccione, che ha donato alla First Lady Tamar Bagrationi un proprio dipinto, quale segno di amicizia, gratitudine e riconoscenza per l’attenzione e l’ospitalità riservate alle realtà culturali italiane impegnate nella promozione delle relazioni internazionali. Nel suo intervento, Guccione ha inoltre rinnovato l’invito a visitare Monterosso Almo, uno dei borghi più belli d’Italia, auspicando che la futura visita possa rappresentare un’ulteriore occasione per rafforzare i legami culturali tra la Sicilia e la Georgia. Un deferente saluto è stato rivolto al Corpo diplomatico della Georgia in Italia, agli Ambasciatori, al Console Generale e all’Associazione Casa della Cultura Georgiana, presieduta da Pikria Kukhidze, per il costante contributo al rafforzamento delle relazioni culturali, sociali e istituzionali tra i due Paesi.

La serata si è conclusa con un momento conviviale presso un rinomato ristorante romano.

L’incontro alla Casa del Cinema ha rappresentato molto più di una semplice presentazione cinematografica: è stato un significativo momento di diplomazia culturale, capace di valorizzare le comuni radici europee e il ruolo dell’arte nella costruzione di rapporti tra nazioni.

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