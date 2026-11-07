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Modica, due anziane investite in via Risorgimento: soccorse dal 118

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MODICA, 07 Novembre 2026 – Paura questa mattina in via Risorgimento a Modica, dove due donne anziane sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale.
Le due passanti stavano attraversando la carreggiata quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono state travolte da un’autovettura Peugeot. L’impatto ha fatto scattare immediatamente i soccorsi: sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per prestare le prime cure alle malcapitate.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, le condizioni delle due donne non sembrerebbero gravi. Entrambe sono state stabilizzate e trasferite in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Modica, impegnati ad effettuare i rilievi di rito per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e a gestire la viabilità nella zona.

© Riproduzione riservata

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