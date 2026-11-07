L’Oratorio Salesiani a Modica Alta tornerà punto di riferimento grazie ai lavori di restauro delle zone sportive

PALERMO, 07 Novembre 2026 – L’Oratorio dei Salesiani di Modica Alta si appresta a tornare a nuova vita, pronto a coinvolgere nuovamente grandi e piccini in attività sportive e ricreative. La svolta arriva grazie a un finanziamento di 150 mila euro inserito nell’ultima manovra finanziaria regionale, frutto di un emendamento presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate.

A darne l’annuncio è stato lo stesso Presidente della I Commissione Affari Istituzionali nel corso di un sopralluogo effettuato giovedì 5 novembre. All’incontro erano presenti il Direttore dell’Opera di Modica e Ragusa, Don Enrico Frusteri, il responsabile della casa di Modica, Don Paolo Terrana, insieme ai consiglieri comunali Alessio Ruffino, Elena Frasca e Giovanni Alecci.

Le risorse stanziate permetteranno di ristrutturare le storiche strutture sportive dell’Oratorio, per decenni vero e proprio punto di ritrovo e aggregazione per migliaia di giovani provenienti da Modica Alta e dall’intera città. I lavori prevedono il ripristino dello storico campetto polivalente e la realizzazione di un’ampia area attrezzata per le attività all’aperto, concepita per garantire uno spazio sempre aperto e accogliente.

«L’Oratorio dei Salesiani – ha commentato l’On. Ignazio Abbate – è stato da sempre un punto di riferimento per i modicani che tra quelle mura e in quei campetti sono cresciuti. Lo scopo di questo finanziamento è proprio quello di far rivivere quei tempi, di far ritrovare vecchie tradizioni e restituire ai giovani un luogo sano di incontro dove praticare sport e socializzare. Ringrazio Don Paolo Terrana e Don Enrico Frusteri per la loro preziosa collaborazione: ho riscontrato in loro un forte entusiasmo nel riportare l’Oratorio al centro della vita del quartiere».

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