La cooperativa Dafne di Chiaramonte Gulfi premiata alla Giornata nazionale della Sostenibilità Cooperativa

Chiaramonte Gulfi, 07 novembre 2026 – C’è l’idea di una società migliore costruita partendo dai bambini dietro l’importante riconoscimento ottenuto dalla cooperativa sociale Dafne di Chiaramonte Gulfi. La fotografia presentata dalla cooperativa ragusana si è infatti aggiudicata il primo premio nella sezione Fotografia del concorso promosso nell’ambito della VI Giornata della Sostenibilità Cooperativa, iniziativa organizzata da Confcooperative nazionale che ogni anno valorizza progetti e attività ispirati ai principi dell’Agenda 2030 e alle cinque “P”: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.

Lo scatto vincitore ritrae una donna e un bambino nell’atto simbolico di rimuovere un nastro adesivo dalle labbra della donna. Un’immagine dal forte impatto evocativo che richiama il tema della restituzione della voce, dell’ascolto e della responsabilità educativa verso le nuove generazioni.

“Un gesto che restituisce voce – spiega la presidente della cooperativa Dafne, Laura Cavallo –. L’immagine vuole dare valore al gesto del bambino e al bambino stesso. Il senso è quello della speranza in una società diversa. Se vogliamo davvero cambiare le cose, noi adulti dobbiamo assumerci la responsabilità di educare i più piccoli, offrendo loro modelli differenti per vivere le relazioni, affrontare i conflitti e gestire anche le frustrazioni. L’esempio torna così ad avere un ruolo centrale e non può essere sostituito da nulla”.

La cooperativa Dafne opera da anni nei settori socio-assistenziale e socio-educativo e gestisce diversi asili nido nel territorio, maturando quotidianamente un’esperienza diretta nell’accompagnamento della crescita dei bambini e nel sostegno alle famiglie.

“Crediamo molto – aggiunge ancora la presidente Cavallo – nella costruzione di valori che possano rappresentare le fondamenta del futuro. Le prime relazioni sono decisive e costituiscono il terreno su cui si sviluppano identità, rispetto e capacità di vivere insieme”.

Grande la soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dalla presidente Laura Cavallo e dalla vicepresidente Claudia Noto. Tra le diciassette cooperative premiate a livello nazionale, quella chiaramontana ha saputo distinguersi per la capacità di trasmettere, attraverso una sola immagine, un messaggio di profonda valenza sociale ed educativa.

“Questo risultato riempie di orgoglio l’intero sistema cooperativo della provincia di Ragusa – dichiara il presidente di Confcooperative territoriale Ragusa, Luca Campisi – perché premia una cooperativa che ogni giorno lavora sul territorio con professionalità e passione, occupandosi di educazione, inclusione e crescita delle persone. Il valore di questa fotografia va oltre l’aspetto artistico: racconta una visione, quella di una comunità che sceglie di investire sui bambini per costruire un futuro fondato sul dialogo, sul rispetto e sulla responsabilità condivisa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il responsabile d’area di Confcooperative Ragusa, Emanuele Lo Presti: “La Giornata della Sostenibilità Cooperativa rappresenta un importante momento di confronto tra esperienze provenienti da tutta Italia e offre l’occasione di mettere in rete buone pratiche e nuove idee. Il successo della cooperativa Dafne conferma quanto il nostro territorio sia capace di esprimere progettualità di qualità e di interpretare in maniera concreta i principi della sostenibilità sociale. Siamo certi che da questa esperienza possano nascere ulteriori percorsi e iniziative a beneficio delle nuove generazioni”.

La stessa presidente Cavallo sottolinea come la partecipazione all’evento nazionale rappresenti prima di tutto un’occasione di crescita e confronto. “Non partecipiamo con l’obiettivo di vincere – afferma – ma perché si tratta di un’esperienza preziosa che ci permette di incontrare cooperatori provenienti da tutta Italia, confrontarsi sulle sfide che affrontiamo ogni giorno e ritagliare uno spazio per approfondire idee, esperienze e prospettive comuni”.

E proprio dal confronto e dagli stimoli emersi durante la Giornata della Sostenibilità Cooperativa potrebbe prendere forma una nuova progettualità destinata al territorio ragusano e orientata alla promozione del benessere dei bambini. Massimo riserbo sui dettagli, ma l’entusiasmo manifestato dalla cooperativa lascia intendere che nuove iniziative potrebbero essere presentate già nei prossimi mesi.

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