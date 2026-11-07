Il “Verga” di Modica: una grande scuola, una grande famiglia. Riceviamo

Al Direttore della Redazione,

desidero condividere alcune riflessioni in occasione dell’incontro conviviale svoltosi il 5 novembre 2026 presso la pizzeria «Il Convivio» di Modica, che ha riunito oltre quarantacinque tra colleghi in servizio e personale ormai in pensione dell’Istituto di Istruzione Superiore «Giovanni Verga».

Una serata semplice, ma ricca di significato, che ha permesso a tante persone, dopo anni di separazione professionale, di ritrovarsi e riscoprire il valore dei rapporti umani costruiti attraverso una lunga esperienza lavorativa.

Dal settembre 2019, quando ho lasciato il servizio come Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del Verga, sono trascorsi oltre sette anni. Eppure, il legame con questa istituzione e con le persone che ne hanno accompagnato la storia è rimasto immutato.

Al momento del pensionamento avevo manifestato il desiderio di intraprendere una nuova esperienza professionale, dedicata alla professione forense e alla tutela dei diritti delle persone più fragili. Un progetto che oggi porto avanti insieme a mio figlio Stefano, occupandomi prevalentemente di problematiche del personale scolastico, precariato, diritti previdenziali e assistenziali, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

Ma il significato più autentico della serata non era celebrare le singole esperienze professionali: era ritrovarsi come appartenenti a una stessa comunità.

Un ringraziamento particolare va a Michele Petrolo, assistente tecnico, che con impegno e capacità organizzativa ha reso possibile questo incontro, riunendo tanti colleghi provenienti da Modica, Ispica e Frigintini. Una bella iniziativa che merita di diventare una consuetudine.

Il Verga rappresenta una delle realtà scolastiche più significative del territorio modicano e della provincia di Ragusa.

Nel corso degli anni ha conosciuto una crescita importante, ampliando la propria offerta formativa e consolidando il proprio ruolo nel panorama dell’istruzione superiore.

Anche le trasformazioni della rete scolastica, compreso il trasferimento di un ramo formativo a sostegno dell’Istituto Archimede, hanno rappresentato momenti importanti nella storia dell’istruzione cittadina. Sono convinto che il successo di una scuola non debba mai essere considerato la sconfitta di un’altra: quando cresce l’istruzione, cresce l’intera comunità.

Questa crescita è il risultato del contributo di tante persone: dirigenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e collaboratori scolastici.

Desidero rivolgere un riconoscimento particolare al professor Alberto Moltisanti, Dirigente scolastico con il quale ho avuto il privilegio di collaborare per molti anni.

Ho sempre apprezzato la sua preparazione culturale e giuridica, la competenza professionale, l’autorevolezza accompagnata da semplicità e, soprattutto, la sensibilità umana. Una collaborazione che mi ha consentito di affrontare insieme a lui responsabilità amministrative e organizzative anche particolarmente delicate.

Sono convinto che le sue qualità professionali e organizzative rappresentino un patrimonio importante per il Verga e per l’intera amministrazione scolastica.

Una scuola, tuttavia, non si misura soltanto dal numero degli studenti o dalla varietà degli indirizzi, ma soprattutto dalla qualità della formazione e dalle opportunità che riesce a offrire ai giovani.

Ripensando agli anni trascorsi nell’Istituto, non posso fare a meno di ricordare alcuni colleghi che hanno rappresentato riferimenti importanti nella mia esperienza professionale e umana.

Un pensiero particolare va a Enzo Candiano, collaboratore amministrativo di grande competenza, correttezza e affidabilità, con il quale ho condiviso per anni responsabilità amministrative e contabili.

Desidero ricordare con particolare stima Rosario Abbate, assistente tecnico di grande professionalità, disponibilità e sensibilità umana. Ho sempre apprezzato in lui non soltanto le capacità lavorative, ma soprattutto la forza d’animo, la dignità e la serenità con cui ha affrontato, insieme alla propria famiglia, momenti particolarmente difficili della vita.

La sua esperienza personale testimonia quanto siano importanti l’amore familiare, la perseveranza e la speranza. È per me motivo di sincera gioia vedere i risultati raggiunti dalla sua famiglia e dai suoi figli. Caro Rosario, il mio ricordo e la mia stima nei tuoi confronti vanno ben oltre il rapporto professionale.

Un riconoscimento va a Silvana Casiraro, punto di riferimento nel delicato settore delle ricostruzioni di carriera, e ad Antonella Giannone, che ha saputo assicurare continuità a questa importante attività.

Ricordo con affetto Letizia Rizza, per la disponibilità e l’equilibrio dimostrati nel lavoro quotidiano, e Graziella Iaconioto, apprezzata per la precisione contabile e la particolare attenzione ai rapporti umani.

Non dimentico Piero Covato, per la pacatezza, la professionalità e la naturale capacità di favorire il dialogo, né Alba Erreddia, della quale ho sempre apprezzato la determinazione e l’autorevolezza nella gestione organizzativa degli uffici.

Tra i collaboratori scolastici desidero ricordare con particolare affetto Rita Bramanti, per la generosità e l’umanità dimostrate nel corso degli anni, e Carolina, che ha lasciato un ricordo altrettanto piacevole.

Un ricordo speciale va anche alla signora Giovanna Spadaro, eccellente collaboratrice scolastica, che si è distinta per disponibilità, serietà, attenzione alle persone e grande spirito di servizio. Una presenza preziosa nella quotidianità dell’Istituto, capace di coniugare professionalità e cordialità, qualità che rendono il lavoro di squadra più sereno e umano.

Mi fa particolarmente piacere ricordare Maria Palazzolo, che ho conosciuto quando svolgeva le mansioni di collaboratrice scolastica e che, attraverso lo studio e la perseveranza, è riuscita a conseguire il passaggio al profilo di assistente amministrativo. Il suo percorso costituisce un bell’esempio di impegno e crescita personale.

Un pensiero di particolare riconoscenza desidero rivolgere infine ad Antonio Canonico, per il suo impegno nel volontariato e nell’assistenza alle persone con disabilità, anche attraverso le esperienze di solidarietà vissute durante i pellegrinaggi a Lourdes.

Sono soltanto alcuni dei nomi che hanno accompagnato il mio percorso. Non intendo stilare una graduatoria di meriti o di affetti: ogni collega, ciascuno nel proprio ruolo, ha contribuito a rendere significativa la mia esperienza al Verga.

Un principio che ha sempre orientato la mia attività di DSGA è stato quello della disponibilità verso gli studenti e le loro famiglie.

Ho cercato, insieme al personale di segreteria, di fare in modo che gli uffici non fossero soltanto luoghi di adempimenti burocratici, ma anche spazi di ascolto e accoglienza.

Ricordo le difficoltà delle famiglie provenienti dai comuni limitrofi e la necessità di venire incontro alle loro esigenze, anche quando gli orari ordinari non consentivano una risposta immediata.

Sono convinto che il rispetto delle regole debba sempre accompagnarsi alla comprensione delle necessità delle persone. Una pubblica amministrazione è veramente efficiente quando, oltre a garantire correttezza e trasparenza, sa essere vicina ai cittadini.

Durante gli anni trascorsi al Verga ho cercato di svolgere le mie funzioni con serietà, equilibrio e senso di responsabilità. Naturalmente, come accade in ogni esperienza lavorativa, non sono mancati momenti di confronto, incomprensioni e divergenze.

Se qualche collega, in determinate circostanze, si è sentito poco considerato o non adeguatamente compreso, desidero esprimere sinceramente il mio rammarico. Non vi è mai stata, da parte mia, la volontà di mortificare o mancare di rispetto a nessuno.

Oggi, a distanza di anni, sono convinto che non siano le piccole discussioni quotidiane a dover rimanere nella memoria, ma il lavoro condiviso, la collaborazione e soprattutto i rapporti umani.

Il mio ricordo più prezioso dell’esperienza al Verga non è rappresentato dagli atti amministrativi, dai bilanci o dagli adempimenti svolti, ma dalle persone incontrate e dalle amicizie costruite.

Per questo considero particolarmente significativa la serata del 5 novembre: un incontro che ha dimostrato come il pensionamento possa interrompere un rapporto di servizio, ma non un rapporto umano.

Mi auguro che questa iniziativa possa ripetersi negli anni, favorendo l’incontro tra colleghi pensionati, personale ancora in servizio e nuove generazioni di dipendenti, affinché anche questi ultimi possano conoscere la storia e le esperienze di chi li ha preceduti.

Le istituzioni scolastiche, infatti, non vivono soltanto del loro presente, ma anche della memoria e del contributo di quanti le hanno costruite.

Desidero concludere ringraziando ancora Michele Petrolo per l’organizzazione dell’incontro, il professor Alberto Moltisanti per il percorso professionale condiviso e tutti i colleghi, di ieri e di oggi, che hanno contribuito a rendere il Verga una realtà importante per Modica.

Un ringraziamento, infine, al buon Dio per avermi accompagnato in questa nuova fase della vita, consentendomi di proseguire il mio impegno professionale insieme a mio figlio Stefano e di conservare rapporti umani che considero un patrimonio inestimabile.

Il Verga non è stato soltanto un luogo di lavoro. È stato una scuola di vita, una comunità di persone, una famiglia professionale.

E se oggi possiamo ancora ritrovarci, sorridere, ricordare e condividere una serata insieme, significa che quella storia non si è conclusa.

Perché le persone possono andare in pensione, ma i sentimenti autentici, la riconoscenza e l’amicizia non conoscono pensionamento.

Al Verga, ai suoi colleghi, ai suoi studenti e al futuro delle nuove generazioni: una grande scuola, una grande famiglia, una storia che continua.

Con sincero affetto, immutata stima e profonda riconoscenza.

Avv. Antonino Di Giacomo

Già Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Istituto di Istruzione Superiore «Giovanni Verga» – Modica

In quiescenza dal settembre 2019

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