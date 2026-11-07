Convegno finale a Modica per “Luci e Ombre del Barocco”: grande partecipazione per la chiusura del progetto regionale

MODICA, 07 Novembre 2026 – Si è svolto ieri a Modica il convegno conclusivo del progetto “Luci e Ombre del Barocco: un viaggio nel Sud-Est Siciliano”, registrando un’ampia partecipazione di pubblico, autorità, studiosi e cittadini.

L’iniziativa si è sviluppata nell’ambito del bando promosso dall’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana in collaborazione con la Soprintendenza di Ragusa, aggiudicato dall’emittente promotrice. Il programma ha coniugato l’approfondimento scientifico del convegno alla proiezione di un documentario dedicato alla promozione dell’identità storica e architettonica del territorio del Sud-Est.

Il momento conclusivo è stato indicato dai promotori non solo come un traguardo di tappa, ma come punto di partenza per avviare una programmazione integrata nel territorio. L’obiettivo dichiarato per le prossime fasi è la tutela del patrimonio barocco e il coordinamento delle risorse locali per valorizzare il patrimonio artistico e renderlo accessibile nel tempo.

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